L.A. Angels 5, N.Y. Yankees 3

Los Angeles New York ab r h bi ab r h bi Totals 38 5 11 5 Totals 32 3 6 3 Fletcher 2b 5 0 1 0 LeMahieu 2b 4 1 1 0 Ohtani dh 5 1 1 1 Judge rf-cf 3 0 1 0 Rendon 3b 3 2 1 0 Sánchez c 4 0 0 1 Walsh 1b 5 0 2 1 Stanton dh 4 1 1 1 Stassi c 4 0 0 1 Voit 1b 4 0 0 0 Schebler lf 4 1 1 0 Torres ss 4 0 0 0 J.Iglesias ss 4 0 2 1 Urshela 3b 3 1 2 1 Rengifo rf 4 0 1 0 Andújar lf 3 0 1 0 Lagares cf 4 1 2 1 Gardner cf 2 0 0 0 Frazier ph-rf 1 0 0 0

Los Angeles 200 011 010 — 5 New York 110 001 000 — 3

E_LeMahieu (6). DP_Los Angeles 1, New York 1. LOB_Los Angeles 8, New York 3. 2B_Walsh (20), Rendon (11), Fletcher (13), J.Iglesias (11), Judge (11). HR_Ohtani (26), Lagares (2), Urshela (10), Stanton (14).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Bundy 1 2-3 4 2 2 0 0 Suarez W,3-1 5 1-3 2 1 1 1 5 Cishek H,8 1 0 0 0 0 1 R.Iglesias S,14-17 1 0 0 0 0 3

New York King L,0-4 4 1-3 6 3 2 2 4 Luetge 1 1-3 3 1 1 0 1 Green 2 1-3 2 1 1 0 3 Cortes Jr. 1 0 0 0 0 1

Umpires_Home, Scott Barry; First, Dan Iassogna; Second, John Libka; Third, Andy Fletcher.

T_3:06. A_25,054 (47,309).

