L.A. Angels 8, San Francisco 1

By The Associated Press

Los Angeles San Francisco ab r h bi ab r h bi Totals 34 8 8 7 Totals 32 1 6 1 Upton lf 1 2 0 0 Slater cf-rf 3 0 0 0 Rojas lf 2 0 0 0 Posey c 3 0 0 0 Gosselin 2b 2 0 1 0 Menez p 0 0 0 0 Wong ph-2b 2 1 1 1 Wade Jr. ph 1 0 0 0 Rendon 3b 5 0 3 5 Leone p 0 0 0 0 Lagares cf 5 0 0 0 Yastrzemski rf 1 0 1 0 Walsh 1b 4 0 0 0 Duggar ph-cf 3 1 2 0 Ward rf 3 1 1 0 Flores 1b 4 0 2 0 Stassi c 4 1 1 1 Solano 2b 4 0 1 1 Heaney p 2 1 1 0 Crawford ss 4 0 0 0 Cishek p 0 0 0 0 Dubón 3b 3 0 0 0 Suzuki ph 1 0 0 0 Tauchman lf 3 0 0 0 Mayers p 0 0 0 0 Wood p 1 0 0 0 Watson p 0 0 0 0 Wisler p 0 0 0 0 Fletcher ss 3 2 0 0 Álvarez p 0 0 0 0 Dickerson ph 1 0 0 0 Tromp c 1 0 0 0

Los Angeles 003 500 000 — 8 San Francisco 000 000 100 — 1

DP_Los Angeles 1, San Francisco 1. LOB_Los Angeles 5, San Francisco 5. 2B_Stassi (1), Rendon (5).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Heaney W,3-3 6 1-3 5 1 1 1 7 Cishek 2-3 0 0 0 0 0 Mayers 1 0 0 0 0 1 Watson 1 1 0 0 0 1

San Francisco Wood L,5-3 3 2-3 4 7 7 4 2 Wisler 1 1-3 2 1 1 1 1 Álvarez 1 1 0 0 0 0 Menez 2 0 0 0 0 2 Leone 1 1 0 0 0 2

HBP_Wood (Ward). WP_Wood.

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Ryan Wills; Second, Manny Gonzalez; Third, Mike Estabrook.

T_2:52. A_10,546 (41,915).

