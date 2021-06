L.A. Dodgers 3, San Francisco 1

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 1 3 1 2 10 Wade Jr. 1b-rf 4 0 0 0 0 0 .268 Dickerson lf 3 0 0 0 0 2 .227 Posey c 2 0 1 0 2 0 .330 Crawford ss 4 0 0 0 0 2 .248 Flores 3b 4 1 0 0 0 1 .263 Duggar cf 4 0 1 1 0 3 .316 Solano 2b 3 0 0 0 0 0 .268 Tauchman rf 1 0 1 0 0 0 .180 Ruf 1b 2 0 0 0 0 0 .247 Gausman p 1 0 0 0 0 1 .185 a-Estrada ph 1 0 0 0 0 0 .000 Álvarez p 0 0 0 0 0 0 .000 Littell p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Casali ph 1 0 0 0 0 1 .172 Brebbia p 0 0 0 0 0 0 —

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 26 3 3 3 5 7 Betts rf 4 0 0 0 0 1 .249 Muncy 1b 2 2 1 1 2 0 .264 Turner 3b 3 1 0 0 0 0 .285 Bellinger cf 3 0 0 0 1 2 .215 Smith c 3 0 1 0 1 1 .262 Taylor 2b 4 0 1 2 0 1 .262 Lux ss 3 0 0 0 0 1 .229 Pollock lf 2 0 0 0 1 0 .253 Buehler p 2 0 0 0 0 1 .114 Kelly p 0 0 0 0 0 0 .000 Jansen p 0 0 0 0 0 0 .000

San Francisco 000 000 100_1 3 0 Los Angeles 201 000 00x_3 3 1

a-flied out for Gausman in the 6th. b-struck out for Littell in the 8th.

E_Lux (7). LOB_San Francisco 5, Los Angeles 6. 2B_Posey (8), Duggar (11), Taylor (11). HR_Muncy (17), off Gausman. RBIs_Duggar (25), Taylor 2 (39), Muncy (38). S_Buehler.

Runners left in scoring position_San Francisco 3 (Flores, Solano, Duggar); Los Angeles 4 (Lux, Betts, Taylor). RISP_San Francisco 0 for 6; Los Angeles 1 for 5.

GIDP_Wade Jr..

DP_Los Angeles 1 (Turner, Lux, Muncy).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Gausman, L, 8-2 5 3 3 3 5 4 90 1.68 Álvarez 1 0 0 0 0 1 7 3.00 Littell 1 0 0 0 0 0 10 3.33 Brebbia 1 0 0 0 0 2 14 2.25

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Buehler, W, 8-1 6 2-3 3 1 0 1 7 113 2.35 Kelly, H, 5 1 1-3 0 0 0 0 1 10 4.00 Jansen, S, 20-22 1 0 0 0 1 2 19 1.38

Inherited runners-scored_Kelly 1-0. HBP_Gausman (Turner), Jansen (Dickerson).

Umpires_Home, Stu Scheuwater; First, Lance Barksdale; Second, Ted Barrett; Third, Angel Hernandez.

T_3:00. A_52,342 (56,000).

