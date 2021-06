L.A. Dodgers 3, San Francisco 2

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 2 11 2 2 11 Wade Jr. 1b 4 1 2 1 0 1 .280 Yastrzemski rf 4 0 0 0 0 2 .223 Tauchman rf 1 0 1 0 0 0 .174 Posey c 5 0 2 0 0 2 .328 Dickerson lf 5 0 0 0 0 1 .231 Crawford ss 4 1 1 1 0 0 .252 Flores 3b 4 0 4 0 0 0 .269 Duggar cf 3 0 0 0 1 2 .318 Solano 2b 3 0 1 0 1 0 .273 DeSclafani p 2 0 0 0 0 1 .034 a-Ruf ph 1 0 0 0 0 1 .253 García p 0 0 0 0 0 0 — Sherfy p 0 0 0 0 0 0 — c-Casali ph 1 0 0 0 0 1 .174 Leone p 0 0 0 0 0 0 —

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 3 5 3 2 10 Betts rf 3 1 2 1 1 1 .253 Muncy 1b 4 1 1 1 0 1 .262 Turner 3b 3 0 0 0 1 1 .288 Bellinger cf 3 0 0 0 0 2 .224 Smith c 3 1 1 1 0 0 .261 Taylor 2b 3 0 0 0 0 2 .262 Lux ss 3 0 1 0 0 0 .232 Pollock lf 3 0 0 0 0 2 .256 Bauer p 2 0 0 0 0 1 .033 González p 0 0 0 0 0 0 — b-Beaty ph 1 0 0 0 0 0 .248 Treinen p 0 0 0 0 0 0 — Jansen p 0 0 0 0 0 0 .000

San Francisco 001 001 000_2 11 0 Los Angeles 200 100 00x_3 5 0

a-struck out for DeSclafani in the 6th. b-flied out for González in the 7th. c-struck out for Sherfy in the 8th.

LOB_San Francisco 11, Los Angeles 3. 2B_Posey (7), Flores (8). HR_Wade Jr. (6), off Bauer; Crawford (17), off Bauer; Betts (10), off DeSclafani; Muncy (16), off DeSclafani; Smith (10), off DeSclafani. RBIs_Wade Jr. (14), Crawford (51), Betts (29), Muncy (37), Smith (28).

Runners left in scoring position_San Francisco 7 (DeSclafani, Crawford 2, Wade Jr. 2, Ruf); Los Angeles 1 (Bellinger). RISP_San Francisco 0 for 13; Los Angeles 0 for 1.

Runners moved up_Solano. GIDP_Turner.

DP_San Francisco 1 (Flores, Solano, Wade Jr.).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani, L, 8-3 5 5 3 3 2 6 86 2.91 García 1 1-3 0 0 0 0 2 13 3.71 Sherfy 2-3 0 0 0 0 0 5 1.04 Leone 1 0 0 0 0 2 12 1.35

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Bauer, W, 8-5 6 8 2 2 1 8 98 2.59 González, H, 16 1 1 0 0 0 1 15 2.10 Treinen, H, 15 1 1 0 0 1 1 23 3.13 Jansen, S, 19-21 1 1 0 0 0 1 11 1.42

HBP_González (Wade Jr.).

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, Stu Scheuwater; Second, Lance Barksdale; Third, Ted Barrett.

T_3:10. A_47,835 (56,000).

