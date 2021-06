L.A. Dodgers 5, Pittsburgh 3

By The Associated Press

Los Angeles Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Totals 36 5 10 5 Totals 33 3 6 3 Betts rf 5 1 1 1 Frazier 2b 4 0 1 1 Muncy 1b 5 0 2 1 Hayes 3b 4 0 1 0 Turner 3b 3 0 0 0 Reynolds cf 4 1 1 1 Bellinger cf 4 0 1 0 Moran 1b 4 0 1 0 Smith c 4 1 1 0 Stallings c 4 0 0 0 Taylor 2b 4 1 1 2 Polanco rf 3 0 0 0 Lux ss 4 1 1 0 Underwood Jr. p 0 0 0 0 Pollock lf 4 1 1 1 Perez ph 1 1 1 1 Buehler p 3 0 2 0 Evans lf-rf 4 1 1 0 Kelly p 0 0 0 0 Newman ss 2 0 0 0 Beaty ph 0 0 0 0 Brubaker p 1 0 0 0 Jones p 0 0 0 0 Shreve p 0 0 0 0 Jansen p 0 0 0 0 Gamel ph 1 0 0 0 Stratton p 0 0 0 0 Tom lf 1 0 0 0

Los Angeles 000 032 000 — 5 Pittsburgh 000 000 012 — 3

E_Lux (5), Polanco (2). DP_Los Angeles 1, Pittsburgh 1. LOB_Los Angeles 6, Pittsburgh 4. 2B_Pollock (6), Frazier (21). 3B_Betts (2). HR_Taylor (8), Reynolds (9), Perez (4).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Buehler W,5-0 7 2 0 0 1 2 Kelly 1 2 1 1 0 0 Jones 2-3 2 2 2 0 2 Jansen S,13-15 1-3 0 0 0 0 1

Pittsburgh Brubaker L,4-5 4 2-3 5 3 3 0 6 Shreve 1-3 1 0 0 0 0 Stratton 2 4 2 2 1 0 Underwood Jr. 2 0 0 0 0 0

HBP_Underwood Jr. (Beaty).

Umpires_Home, Jeremie Rehak; First, Adam Beck; Second, Dan Lassogna-DUP; Third, Doug Eddings.

T_2:55. A_9,047 (38,747).

