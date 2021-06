LPGA Money Leaders

Through June 13

Trn Money 1. Yuka Saso 0 $1,000,000 2. Lydia Ko 10 $919,964 3. Patty Tavatanakit 10 $837,238 4. Lexi Thompson 10 $807,771 5. Nelly Korda 9 $773,930 6. Inbee Park 8 $768,014 7. Nasa Hataoka 10 $655,241 8. Brooke M. Henderson 11 $554,603 9. Ariya Jutanugarn 9 $546,479 10. Jin Young Ko 8 $543,026 11. Shanshan Feng 7 $520,964 12. Jessica Korda 8 $509,336 13. Sei Young Kim 10 $476,791 14. Hannah Green 9 $464,832 15. Danielle Kang 11 $462,336 16. Ally Ewing 11 $450,412 17. Hyo Joo Kim 8 $442,757 18. So Yeon Ryu 9 $419,688 19. Megan Khang 10 $400,799 20. Angel Yin 9 $397,226 21. Amy Olson 10 $338,992 22. Wei-Ling Hsu 11 $330,859 23. Austin Ernst 10 $316,307 24. Matilda Castren 6 $296,057 25. Jenny Shin 10 $288,562 26. Sophia Popov 10 $285,437 27. Jennifer Kupcho 10 $277,725 28. Xiyu Lin 11 $268,274 29. Leona Maguire 9 $266,801 30. Moriya Jutanugarn 9 $253,636 31. Nanna Koerstz Madsen 9 $228,725 32. Amy Yang 10 $224,496 33. Jeongeun Lee6 10 $218,593 34. In Gee Chun 10 $216,532 35. Jenny Coleman 10 $200,693 36. Minjee Lee 9 $195,890 37. Gaby Lopez 10 $190,436 38. Celine Boutier 11 $190,007 39. Angela Stanford 11 $185,594 40. Mel Reid 9 $180,268 41. Stacy Lewis 9 $177,238 42. Sarah Kemp 8 $171,368 43. Yu Liu 12 $163,709 44. Lizette Salas 10 $161,343 45. Madelene Sagstrom 11 $150,928 46. Min Lee 3 $145,372 47. Lauren Stephenson 10 $143,101 48. Brittany Altomare 11 $139,211 49. Sarah Schmelzel 11 $130,670 50. Carlota Ciganda 9 $128,409

