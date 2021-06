NATIONAL LEAGUE

BATTING_Winker, Cincinnati, .344; N.Castellanos, Cincinnati, .341; A.Frazier, Pittsburgh, .322; T.Turner, Washington, .313; Tapia, Colorado, .303; Reynolds, Pittsburgh, .299; Acuña Jr., Atlanta, .293; Riley, Atlanta, .286; Tatis Jr., San Diego, .285; Bryant, Chicago, .284.

RUNS_Acuña Jr., Atlanta, 56; Tatis Jr., San Diego, 52; C.Taylor, Los Angeles, 51; Winker, Cincinnati, 50; N.Castellanos, Cincinnati, 46; Cronenworth, San Diego, 46; F.Freeman, Atlanta, 45; McMahon, Colorado, 44; Betts, Los Angeles, 42; Tapia, Colorado, 42; J.Turner, Los Angeles, 42.

RBI_Duvall, Miami, 52; Tatis Jr., San Diego, 50; Aguilar, Miami, 50; Crawford, San Francisco, 44; Báez, Chicago, 44; Machado, San Diego, 44; McMahon, Colorado, 44; Arenado, St. Louis, 44; Escobar, Arizona, 44; Naquin, Cincinnati, 43; Acuña Jr., Atlanta, 43; Winker, Cincinnati, 43; Albies, Atlanta, 43.

HITS_N.Castellanos, Cincinnati, 88; A.Frazier, Pittsburgh, 88; T.Turner, Washington, 86; Winker, Cincinnati, 84; Tapia, Colorado, 81; Cronenworth, San Diego, 74; Edman, St. Louis, 74; Reynolds, Pittsburgh, 73; Arenado, St. Louis, 70; P.Smith, Arizona, 68.

DOUBLES_N.Castellanos, Cincinnati, 23; A.Frazier, Pittsburgh, 23; Albies, Atlanta, 21; Arenado, St. Louis, 20; Reynolds, Pittsburgh, 20; Betts, Los Angeles, 19; Yastrzemski, San Francisco, 19; Edman, St. Louis, 18; Tapia, Colorado, 18; Bryant, Chicago, 16.

TRIPLES_Albies, Atlanta, 5; Hampson, Colorado, 5; D.Peralta, Arizona, 5; Alcántara, Chicago, 3; C.Dickerson, Miami, 3; A.Frazier, Pittsburgh, 3; Owings, Colorado, 3; P.Smith, Arizona, 3; C.Taylor, Los Angeles, 3; 16 tied at 2.

HOME RUNS_Tatis Jr., San Diego, 22; Acuña Jr., Atlanta, 18; Winker, Cincinnati, 17; Duvall, Miami, 16; Báez, Chicago, 16; F.Freeman, Atlanta, 16; McMahon, Colorado, 16; O’Neill, St. Louis, 15; Crawford, San Francisco, 15; Schwarber, Washington, 15; Hoskins, Philadelphia, 15; Escobar, Arizona, 15.

STOLEN BASES_Acuña Jr., Atlanta, 15; Story, Colorado, 13; Tatis Jr., San Diego, 13; T.Turner, Washington, 13; Edman, St. Louis, 12; Hampson, Colorado, 12; Pham, San Diego, 11; Chisholm Jr., Miami, 10; S.Marte, Miami, 10; Báez, Chicago, 9; Profar, San Diego, 9.

PITCHING_J.Urías, Los Angeles, 9-2; Hendricks, Chicago, 9-4; Gausman, San Francisco, 8-1; Flaherty, St. Louis, 8-1; Suter, Milwaukee, 8-3; Kershaw, Los Angeles, 8-6; Buehler, Los Angeles, 7-0; DeSclafani, San Francisco, 7-2; Mahle, Cincinnati, 7-2; Tr.Rogers, Miami, 7-3.

ERA_deGrom, New York, 0.54; Gausman, San Francisco, 1.51; Tr.Rogers, Miami, 1.87; Woodruff, Milwaukee, 1.94; T.Walker, New York, 2.12; Wheeler, Philadelphia, 2.15; Scherzer, Washington, 2.21; Musgrove, San Diego, 2.28; F.Peralta, Milwaukee, 2.28; Stroman, New York, 2.35.

STRIKEOUTS_Bauer, Los Angeles, 119; Wheeler, Philadelphia, 118; deGrom, New York, 111; Burnes, Milwaukee, 108; Kershaw, Los Angeles, 104; F.Peralta, Milwaukee, 104; Scherzer, Washington, 104; Gausman, San Francisco, 103; Woodruff, Milwaukee, 102; Musgrove, San Diego, 98.

