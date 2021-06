Miami 10, Chicago Cubs 2

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 10 9 10 7 8 Chisholm Jr. 2b 4 1 0 0 1 2 .259 Marte cf 3 2 0 1 2 1 .325 Aguilar 1b 4 0 0 0 1 0 .268 Duvall rf 4 3 3 6 1 0 .215 Rojas ss 5 0 0 0 0 0 .267 Sánchez lf 5 0 1 0 0 3 .154 Alfaro c 3 2 3 0 1 0 .280 Berti 3b 3 2 2 3 1 0 .222 Poteet p 1 0 0 0 0 0 .100 Curtiss p 1 0 0 0 0 1 .000 Detwiler p 0 0 0 0 0 0 .500 Pop p 1 0 0 0 0 1 .000

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 2 4 2 5 7 Pederson lf 4 2 2 2 0 0 .250 Bryant rf 3 0 0 0 1 0 .288 Wieck p 0 0 0 0 0 0 — Báez ss 3 0 1 0 0 1 .233 Sogard 3b 0 0 0 0 1 0 .240 Rizzo 1b 3 0 1 0 0 0 .256 Ortega rf 1 0 0 0 0 0 .162 Contreras c 2 0 0 0 1 1 .230 Lobaton c 1 0 0 0 0 0 .000 Wisdom 3b-1b 4 0 0 0 0 1 .302 Happ cf-2b 4 0 0 0 0 2 .184 Alcántara 2b-ss 2 0 0 0 2 1 .238 Davies p 2 0 0 0 0 0 .188 Winkler p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Marisnick ph-cf 2 0 0 0 0 1 .250

Miami 005 003 200_10 9 0 Chicago 101 000 000_2 4 0

a-struck out for Winkler in the 7th.

LOB_Miami 5, Chicago 7. 2B_Alfaro (4), Rizzo (13). HR_Duvall (13), off Davies; Berti (3), off Davies; Duvall (14), off Winkler; Pederson 2 (11), off Poteet. RBIs_Marte (16), Duvall 6 (48), Berti 3 (15), Pederson 2 (29). S_Poteet.

Runners left in scoring position_Miami 2 (Chisholm Jr., Sánchez); Chicago 3 (Wisdom 2, Pederson). RISP_Miami 3 for 8; Chicago 0 for 4.

Runners moved up_Rojas, Lobaton.

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Poteet 3 2-3 3 2 2 4 5 80 3.90 Curtiss, W, 3-1 1 1-3 1 0 0 0 0 15 2.97 Detwiler 1 2-3 0 0 0 0 1 17 3.55 Pop 2 1-3 0 0 0 1 1 39 6.00

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Davies, L, 4-4 6 7 8 8 3 2 84 4.66 Winkler 1 1 2 2 1 1 17 1.46 Wieck 2 1 0 0 3 5 42 0.00

Inherited runners-scored_Curtiss 1-0. WP_Poteet.

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, Shane Livensparger; Second, Stu Scheuwater; Third, Lance Barksdale.

T_3:21. A_32,505 (41,649).

