Miami 10, Chicago Cubs 2

Miami Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 34 10 9 10 Totals 31 2 4 2 Chisholm Jr. 2b 4 1 0 0 Pederson lf 4 2 2 2 Marte cf 3 2 0 1 Bryant rf 3 0 0 0 Aguilar 1b 4 0 0 0 Wieck p 0 0 0 0 Duvall rf 4 3 3 6 Báez ss 3 0 1 0 Rojas ss 5 0 0 0 Sogard 3b 0 0 0 0 Sánchez lf 5 0 1 0 Rizzo 1b 3 0 1 0 Alfaro c 3 2 3 0 Ortega rf 1 0 0 0 Berti 3b 3 2 2 3 Contreras c 2 0 0 0 Poteet p 1 0 0 0 Lobaton c 1 0 0 0 Curtiss p 1 0 0 0 Wisdom 3b-1b 4 0 0 0 Detwiler p 0 0 0 0 Happ cf-2b 4 0 0 0 Pop p 1 0 0 0 Alcántara 2b-ss 2 0 0 0 Davies p 2 0 0 0 Winkler p 0 0 0 0 Marisnick ph-cf 2 0 0 0

Miami 005 003 200 — 10 Chicago 101 000 000 — 2

LOB_Miami 5, Chicago 7. 2B_Alfaro (4), Rizzo (13). HR_Duvall 2 (14), Berti (3), Pederson 2 (11). S_Poteet (1).

IP H R ER BB SO

Miami Poteet 3 2-3 3 2 2 4 5 Curtiss W,3-1 1 1-3 1 0 0 0 0 Detwiler 1 2-3 0 0 0 0 1 Pop 2 1-3 0 0 0 1 1

Chicago Davies L,4-4 6 7 8 8 3 2 Winkler 1 1 2 2 1 1 Wieck 2 1 0 0 3 5

WP_Poteet.

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, Shane Livensparger; Second, Stu Scheuwater; Third, Lance Barksdale.

T_3:21. A_32,505 (41,649).

