Miami 4, Atlanta 3

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 3 9 3 4 10 Acuña Jr. rf 4 2 2 1 1 1 .282 Freeman 1b 5 0 1 0 0 0 .228 Albies 2b 4 0 2 2 1 1 .262 Riley 3b 4 0 0 0 1 4 .294 Swanson ss 4 0 2 0 0 0 .239 Almonte lf 3 0 0 0 1 0 .240 Contreras c 4 0 0 0 0 1 .250 Inciarte cf 4 0 0 0 0 2 .234 Morton p 1 0 0 0 0 1 .188 a-Heredia ph 1 0 0 0 0 0 .245 Newcomb p 0 0 0 0 0 0 — Greene p 0 0 0 0 0 0 — c-Adrianza ph 1 1 1 0 0 0 .232 Jackson p 0 0 0 0 0 0 — Matzek p 0 0 0 0 0 0 — e-Sandoval ph 1 0 1 0 0 0 .245 1-Smyly pr 0 0 0 0 0 0 .067

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 27 4 5 4 7 7 Chisholm Jr. ss 3 0 2 2 1 0 .287 Marte cf 3 1 0 0 1 0 .350 Aguilar 1b 3 0 1 0 1 0 .270 Dickerson lf 4 0 1 0 0 0 .264 Duvall rf 3 0 0 1 0 1 .204 I.Díaz 3b 2 1 0 0 2 1 .146 Alfaro c 1 1 0 0 0 1 .260 León c 2 0 0 0 0 2 .188 Berti 2b 3 1 1 1 1 1 .201 Alcantara p 1 0 0 0 1 1 .083 b-L.Díaz ph 1 0 0 0 0 0 .000 Bleier p 0 0 0 0 0 0 — Bass p 0 0 0 0 0 0 — Floro p 0 0 0 0 0 0 — d-Sierra ph 1 0 0 0 0 0 .233 García p 0 0 0 0 0 0 —

Atlanta 101 000 100_3 9 0 Miami 100 300 00x_4 5 0

a-grounded out for Morton in the 5th. b-popped out for Alcantara in the 6th. c-singled for Greene in the 7th. d-grounded out for Floro in the 8th. e-singled for Matzek in the 9th.

1-ran for Sandoval in the 9th.

LOB_Atlanta 10, Miami 8. 2B_Acuña Jr. 2 (12), Albies (20), Swanson (13), Aguilar (12). RBIs_Albies 2 (39), Acuña Jr. (39), Duvall (40), Berti (12), Chisholm Jr. 2 (22). SB_Acuña Jr. (12). CS_Acuña Jr. (4), Berti (4). SF_Duvall.

Runners left in scoring position_Atlanta 5 (Swanson, Contreras, Albies, Inciarte, Riley); Miami 3 (I.Díaz 2, Aguilar). RISP_Atlanta 2 for 12; Miami 3 for 9.

Runners moved up_Freeman 2, Dickerson.

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Morton, L, 5-3 4 4 4 4 4 3 84 4.50 Newcomb 1 0 0 0 1 1 23 5.94 Greene 1 0 0 0 1 1 23 13.50 Jackson 1 1 0 0 0 1 10 1.14 Matzek 1 0 0 0 1 1 12 3.60

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Alcantara, W, 4-5 6 5 2 2 2 6 97 3.39 Bleier, H, 8 2-3 2 1 1 0 1 10 3.47 Bass, H, 9 1-3 0 0 0 0 0 3 3.97 Floro, H, 8 1 1 0 0 1 1 22 3.46 García, S, 11-14 1 1 0 0 1 2 21 2.42

Inherited runners-scored_Bass 1-0. HBP_Morton (Alfaro). WP_Morton. PB_Alfaro (3).

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Ramon De Jesus; Second, Mark Wegner; Third, Alan Porter.

T_3:23. A_6,595 (36,742).

