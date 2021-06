Milwaukee 7, Arizona 5

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 5 10 5 3 14 Rojas 2b 5 2 2 2 0 2 .264 Marte cf 5 1 2 0 0 1 .376 Escobar 3b 5 1 2 2 0 2 .244 D.Peralta lf 3 0 0 0 0 2 .245 c-Walker ph-1b 1 0 0 0 0 0 .191 P.Smith 1b-lf 3 1 2 0 1 0 .293 Reddick rf 4 0 2 1 0 1 .333 Ahmed ss 4 0 0 0 0 2 .232 Vogt c 3 0 0 0 1 1 .186 1-Locastro pr 0 0 0 0 0 0 .190 Soria p 0 0 0 0 0 0 — M.Kelly p 1 0 0 0 1 1 .000 b-Cabrera ph 1 0 0 0 0 1 .287 Clarke p 0 0 0 0 0 0 .333 e-C.Kelly ph-c 1 0 0 0 0 1 .271

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 7 8 6 2 7 Urías 2b 3 0 0 0 1 1 .217 Vogelbach 1b 4 1 1 0 0 0 .210 Williams p 0 0 0 0 0 0 — Hader p 0 0 0 0 0 0 — Yelich lf 3 2 1 1 1 1 .256 Narváez c 4 3 3 1 0 0 .317 Adames ss 4 1 1 2 0 3 .271 Shaw 3b-1b 4 0 0 0 0 0 .191 Taylor rf 4 0 1 2 0 0 .217 Bradley Jr. cf 3 0 0 0 0 1 .154 Woodruff p 1 0 1 0 0 0 .048 a-Hiura ph 1 0 0 0 0 0 .125 Milner p 0 0 0 0 0 0 — Suter p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Robertson ph-3b 1 0 0 0 0 1 .130

Arizona 100 100 300_5 10 0 Milwaukee 000 302 02x_7 8 0

a-grounded out for Woodruff in the 5th. b-struck out for M.Kelly in the 7th. c-flied out for D.Peralta in the 7th. d-struck out for Suter in the 7th. e-struck out for Clarke in the 8th.

1-ran for Vogt in the 8th.

LOB_Arizona 7, Milwaukee 3. 2B_Reddick (8), Marte (8). HR_Rojas (6), off Woodruff; Rojas (7), off Suter; Escobar (14), off Suter; Adames (3), off M.Kelly; Yelich (3), off Soria; Narváez (6), off Soria. RBIs_Rojas 2 (17), Reddick (7), Escobar 2 (41), Taylor 2 (14), Adames 2 (11), Yelich (9), Narváez (17). SB_Locastro (5). CS_Locastro (3).

Runners left in scoring position_Arizona 2 (D.Peralta, M.Kelly); Milwaukee 0. RISP_Arizona 1 for 6; Milwaukee 2 for 4.

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA M.Kelly 6 6 5 4 1 4 85 5.12 Clarke 1 0 0 0 1 2 21 4.03 Soria, L, 0-2 1 2 2 2 0 1 17 5.25

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Woodruff 5 6 2 2 1 9 99 1.42 Milner, H, 1 1 1 0 0 0 1 16 3.00 Suter, BS, 0-3 1 3 3 3 1 1 27 4.11 Williams, W, 2-0 1 0 0 0 1 2 20 4.22 Hader, S, 14-14 1 0 0 0 0 1 18 0.76

PB_Vogt (3).

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Dan Bellino; Second, Edwin Moscoso; Third, Joe West.

T_3:12. A_20,073 (41,900).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.