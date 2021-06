Pittsburgh 6, Chicago White Sox 3

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 3 6 3 2 8 Ti.Anderson ss 4 0 1 0 0 1 .295 Goodwin cf 4 0 0 0 0 1 .226 Moncada 3b 3 0 0 0 1 1 .274 Abreu 1b 4 1 1 0 0 2 .246 Vaughn lf 4 0 0 0 0 1 .226 García rf 4 1 1 0 0 0 .249 Collins c 2 0 0 0 0 0 .219 a-Grandal ph-c 2 1 1 3 0 1 .170 Mendick 2b 2 0 0 0 1 0 .209 d-L.González ph 1 0 0 0 0 0 .000 Giolito p 2 0 1 0 0 1 .500 b-Mercedes ph 1 0 1 0 0 0 .270 Crochet p 0 0 0 0 0 0 — Bummer p 0 0 0 0 0 0 — Burr p 0 0 0 0 0 0 —

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 6 9 5 3 9 Frazier 2b 3 2 1 1 1 1 .322 Hayes 3b 2 0 0 0 2 0 .266 Reynolds cf 4 0 2 2 0 1 .299 Moran 1b 4 0 0 0 0 1 .289 Stallings c 4 0 0 0 0 2 .225 Polanco rf 4 1 1 0 0 1 .203 Evans lf 4 1 2 0 0 1 .217 Newman ss 4 1 2 0 0 0 .207 Ty.Anderson p 2 0 0 0 0 2 .074 Bednar p 0 0 0 0 0 0 — c-E.González ph 1 1 1 2 0 0 .228 Crick p 0 0 0 0 0 0 — Rodríguez p 0 0 0 0 0 0 —

Chicago 000 000 300_3 6 1 Pittsburgh 001 001 40x_6 9 0

a-homered for Collins in the 7th. b-singled for Giolito in the 7th. c-singled for Bednar in the 7th. d-flied out for Mendick in the 9th.

E_Moncada (8). LOB_Chicago 5, Pittsburgh 5. 2B_Newman (6). HR_Grandal (11), off Ty.Anderson; Frazier (3), off Giolito. RBIs_Grandal 3 (27), Frazier (26), Reynolds 2 (36), E.González 2 (21). SB_Moncada (2).

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Goodwin, Ti.Anderson, Vaughn); Pittsburgh 3 (Ty.Anderson, Stallings 2). RISP_Chicago 1 for 4; Pittsburgh 4 for 10.

Runners moved up_Hayes, Frazier.

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Giolito 6 4 2 2 2 7 111 3.80 Crochet, L, 2-4, BS, 0-1 0 4 4 4 0 0 10 2.78 Bummer 1 1 0 0 1 1 22 3.58 Burr 1 0 0 0 0 1 9 0.00

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Ty.Anderson 6 2-3 5 3 3 1 4 86 4.82 Bednar, W, 1-1 1-3 1 0 0 0 0 8 3.71 Crick, H, 5 1 0 0 0 1 3 22 2.79 Rodríguez, S, 9-11 1 0 0 0 0 1 9 1.84

Inherited runners-scored_Bummer 1-1, Bednar 1-0.

Umpires_Home, Vic Carapazza; First, Marvin Hudson; Second, Jansen Visconti; Third, Jerry Meals.

T_2:50. A_9,847 (38,747).

