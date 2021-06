Pittsburgh 8, St. Louis 2

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 8 12 8 8 3 Frazier 2b 4 3 3 1 1 0 .330 Hayes 3b 4 2 2 0 1 0 .284 Reynolds cf 4 1 3 4 1 0 .313 Moran 1b 5 0 1 2 0 0 .270 Polanco rf 3 0 0 0 2 0 .201 Hartlieb p 0 0 0 0 0 0 — Bednar p 0 0 0 0 0 0 — Newman ss 5 0 1 0 0 1 .207 Gamel lf 4 0 0 0 1 1 .239 Perez c 4 0 1 0 1 1 .161 Kuhl p 2 1 0 0 1 0 .077 Stratton p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Evans ph-rf 2 1 1 1 0 0 .219

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 2 4 2 5 4 Carlson cf 4 1 2 0 0 1 .268 Goldschmidt 1b 2 0 0 0 2 0 .253 Arenado 3b 3 0 0 0 1 1 .264 O’Neill lf 1 1 0 1 2 0 .274 Molina c 4 0 0 0 0 0 .249 Fernández p 0 0 0 0 0 0 .000 Edman 2b 4 0 1 0 0 0 .266 Nootbaar rf 4 0 1 1 0 0 .200 DeJong ss 4 0 0 0 0 2 .157 Martínez p 1 0 0 0 0 0 .095 a-Carpenter ph 1 0 0 0 0 0 .179 LeBlanc p 0 0 0 0 0 0 .000 Elledge p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Sosa ph 1 0 0 0 0 0 .241 Knizner c 0 0 0 0 0 0 .193

Pittsburgh 200 301 020_8 12 0 St. Louis 010 000 010_2 4 0

a-flied out for Martínez in the 5th. b-homered for Stratton in the 8th. c-grounded out for Elledge in the 8th.

LOB_Pittsburgh 10, St. Louis 6. 2B_Perez (4). HR_Reynolds (13), off Martínez; Frazier (4), off LeBlanc; Evans (5), off LeBlanc. RBIs_Reynolds 4 (42), Moran 2 (23), Frazier (28), Evans (11), Nootbaar (2), O’Neill (35).

Runners left in scoring position_Pittsburgh 4 (Gamel 2, Polanco); St. Louis 3 (Carpenter, Molina). RISP_Pittsburgh 3 for 12; St. Louis 1 for 4.

Runners moved up_Moran, Edman, Nootbaar. GIDP_Reynolds, Frazier, Molina, Goldschmidt.

DP_Pittsburgh 2 (Newman, Frazier, Moran; Newman, Frazier, Moran); St. Louis 2 (Goldschmidt, DeJong, Goldschmidt; Arenado, Edman, Goldschmidt).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Kuhl, W, 2-4 6 3 1 1 3 2 93 5.05 Stratton 1 0 0 0 0 0 10 2.66 Hartlieb 2-3 1 1 1 2 1 31 9.82 Bednar 1 1-3 0 0 0 0 1 13 3.54

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Martínez, L, 3-9 5 5 5 5 7 2 87 6.78 LeBlanc 2 1-3 5 3 3 0 0 36 4.05 Elledge 2-3 2 0 0 0 0 16 5.06 Fernández 1 0 0 0 1 1 18 6.08

Inherited runners-scored_Bednar 3-0, Elledge 1-1. IBB_off Martínez (Polanco). HBP_Hartlieb (O’Neill).

Umpires_Home, Quinn Wolcott; First, Hunter Wendelstedt; Second, Nick Mahrley; Third, Tripp Gibson.

T_3:10. A_33,254 (45,494).

