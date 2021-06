Pittsburgh 9, Miami 2

By The Associated Press

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 2 5 2 4 9 Devers 2b 4 0 2 2 0 0 .258 Marte cf 4 0 0 0 0 1 .304 Cooper 1b 4 0 0 0 0 1 .255 Dickerson lf 4 0 0 0 0 1 .274 Brinson lf 0 0 0 0 0 0 .224 Duvall rf 3 0 0 0 1 3 .195 Sierra rf 0 0 0 0 0 0 .247 Chisholm Jr. ss 3 0 0 0 1 1 .264 León c-p 3 1 2 0 1 1 .186 Berti 3b 3 1 1 0 1 0 .182 Poteet p 1 0 0 0 0 0 .111 Cimber p 1 0 0 0 0 1 .000 Detwiler p 0 0 0 0 0 0 .500 c-Aguilar ph 1 0 0 0 0 0 .246 Pop p 0 0 0 0 0 0 — Curtiss p 0 0 0 0 0 0 .000 Alfaro c 1 0 0 0 0 0 .246

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 9 12 9 5 7 Frazier 2b 3 3 2 2 2 0 .338 Hayes 3b 4 2 2 3 1 0 .385 Reynolds cf 5 1 2 1 0 1 .292 Polanco rf 4 0 1 1 0 2 .212 Stallings c 3 0 1 2 1 0 .237 Tom lf 3 0 0 0 0 1 .189 Stratton p 1 0 0 0 0 1 .000 Newman ss 4 1 1 0 0 1 .212 González 1b 4 1 2 0 0 0 .217 Keller p 0 0 0 0 0 0 .154 a-De Jong ph 1 0 0 0 0 1 .000 Underwood Jr. p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Tucker ph 0 0 0 0 1 0 .143 Shreve p 0 0 0 0 0 0 — Gamel lf 2 1 1 0 0 0 .218

Miami 020 000 000_2 5 0 Pittsburgh 201 105 00x_9 12 0

a-struck out for Keller in the 2nd. b-walked for Underwood Jr. in the 4th. c-popped out for Detwiler in the 6th.

LOB_Miami 7, Pittsburgh 6. 2B_Devers 2 (3), Berti (6), León (2), Gamel (4), Reynolds (17). HR_Hayes (2), off Poteet. RBIs_Devers 2 (4), Hayes 3 (5), Polanco (16), Frazier 2 (21), Reynolds (27), Stallings 2 (24). SB_Polanco (5). CS_Polanco (0).

Runners left in scoring position_Miami 5 (Dickerson, Marte 2, Aguilar); Pittsburgh 1 (Stallings). RISP_Miami 1 for 11; Pittsburgh 6 for 10.

Runners moved up_Cooper, Berti, Reynolds. GIDP_Reynolds, Hayes.

DP_Miami 2 (Poteet, Chisholm Jr., Cooper; León, Cooper).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA León 1 0 0 0 0 0 11 0.00 Poteet, L, 2-2 2 2-3 2 3 3 4 2 58 3.75 Cimber 1 1-3 3 1 1 1 0 26 3.46 Detwiler 1 1 0 0 0 2 19 3.00 Pop 1 6 5 5 0 3 38 6.75 Curtiss 1 0 0 0 0 0 9 3.38

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Keller 2 2 2 2 3 2 45 6.65 Underwood Jr., W, 2-2 2 2 0 0 1 4 34 3.93 Shreve, H, 2 1 1-3 1 0 0 0 1 27 2.89 Stratton, S, 1-2 3 2-3 0 0 0 0 2 42 2.90

Inherited runners-scored_Cimber 1-0, Stratton 1-0.

Umpires_Home, Sean Barber; First, James Hoye; Second, Cory Blaser; Third, Brian Gorman.

T_3:22. A_8,044 (38,747).

