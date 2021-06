San Francisco 1, Washington 0

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 1 4 1 0 10 Wade Jr. rf 4 0 0 0 0 0 .260 Belt 1b 4 0 0 0 0 1 .230 Posey c 4 1 2 1 0 1 .340 Crawford ss 4 0 1 0 0 0 .261 Duggar cf 3 0 0 0 0 3 .293 Solano 2b 3 0 1 0 0 1 .264 Tauchman lf 3 0 0 0 0 1 .179 Vosler 3b 3 0 0 0 0 1 .171 DeSclafani p 3 0 0 0 0 2 .040

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 27 0 2 0 1 8 Turner ss 4 0 1 0 0 0 .304 Soto rf 3 0 0 0 0 1 .274 Bell 1b 3 0 1 0 0 1 .219 Schwarber lf 2 0 0 0 1 0 .218 Gomes c 3 0 0 0 0 0 .250 Castro 3b 3 0 0 0 0 2 .244 Mercer 2b 3 0 0 0 0 2 .224 Robles cf 2 0 0 0 0 0 .224 b-Stevenson ph 1 0 0 0 0 0 .231 Scherzer p 0 0 0 0 0 0 .000 Espino p 1 0 0 0 0 1 .000 McGowin p 0 0 0 0 0 0 — Suero p 0 0 0 0 0 0 — a-Hernandez ph 1 0 0 0 0 1 .261 Harper p 0 0 0 0 0 0 — Clay p 0 0 0 0 0 0 — c-Zimmerman ph 1 0 0 0 0 0 .292

San Francisco 000 100 000_1 4 0 Washington 000 000 000_0 2 0

a-pinch hit for Suero in the 6th. b-popped out for Robles in the 9th. c-grounded out for Clay in the 9th.

LOB_San Francisco 3, Washington 1. 2B_Bell (10). HR_Posey (11), off Espino. RBIs_Posey (23). SB_Crawford (4).

Runners left in scoring position_San Francisco 1 (Tauchman); Washington 1 (Schwarber). RISP_San Francisco 0 for 1; Washington 0 for 1.

GIDP_Bell, Gomes.

DP_San Francisco 2 (Crawford, Belt; Vosler, Solano, Belt).

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani, W, 6-2 9 2 0 0 1 8 103 3.09

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Scherzer 1-3 0 0 0 0 0 12 2.21 Espino, L, 0-2 3 1-3 3 1 1 0 5 50 2.78 McGowin 1 1-3 1 0 0 0 2 20 2.16 Suero 1 0 0 0 0 0 12 3.38 Harper 2 0 0 0 0 2 24 1.42 Clay 1 0 0 0 0 1 12 4.74

Inherited runners-scored_McGowin 1-0.

Umpires_Home, Jeremy Riggs; First, Jordan Baker; Second, Chris Segal; Third, Mark Carlson.

T_2:30. A_18,029 (41,339).

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.