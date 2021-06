San Francisco 7, Chicago Cubs 2

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 2 5 2 0 8 Pederson lf 4 1 1 2 0 2 .236 Bryant rf 4 0 1 0 0 1 .316 Báez ss 4 0 0 0 0 2 .250 Rizzo 1b 4 0 0 0 0 0 .269 Contreras c 3 0 1 0 0 0 .250 Happ cf 3 0 0 0 0 1 .191 Alcántara 3b 3 0 1 0 0 1 .556 Sogard 2b 3 1 1 0 0 0 .255 Davies p 1 0 0 0 0 0 .200 Brothers p 0 0 0 0 0 0 — Maples p 0 0 0 0 0 0 — a-Wisdom ph 1 0 0 0 0 1 .417 Wieck p 0 0 0 0 0 0 —

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 7 11 7 5 9 Wade Jr. 1b 4 0 0 0 1 1 .280 Littell p 0 0 0 0 0 0 .000 Posey c 5 1 2 0 0 1 .319 Dickerson lf 4 0 2 0 0 1 .220 Slater rf 1 0 0 0 0 0 .220 Flores 3b 2 2 1 0 1 0 .252 Dubón 3b 1 1 0 0 0 0 .236 Crawford ss 3 2 2 4 1 0 .255 Solano 2b 3 0 1 1 0 0 .261 Duggar cf 4 0 1 1 0 2 .319 Tauchman rf-lf 3 1 1 0 1 2 .194 DeSclafani p 2 0 1 1 1 1 .045 García p 0 0 0 0 0 0 — b-Vosler ph-1b 1 0 0 0 0 1 .130

Chicago 002 000 000_2 5 1 San Francisco 010 130 20x_7 11 0

a-struck out for Maples in the 8th. b-struck out for García in the 8th.

E_Contreras (2). LOB_Chicago 2, San Francisco 8. 2B_Bryant (16), DeSclafani (1). 3B_Flores (1). HR_Pederson (5), off DeSclafani; Crawford (12), off Brothers. RBIs_Pederson 2 (19), Crawford 4 (36), DeSclafani (1), Solano (11), Duggar (12). SB_Duggar (1). SF_Solano. S_Davies.

Runners left in scoring position_Chicago 1 (Rizzo); San Francisco 4 (Wade Jr. 2, Tauchman). RISP_Chicago 1 for 3; San Francisco 3 for 8.

GIDP_Sogard.

DP_San Francisco 1 (Solano, Crawford, Wade Jr.).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Davies, L, 2-3 4 1-3 8 4 4 2 4 93 4.94 Brothers 1 1-3 1 1 1 1 2 33 3.38 Maples 1 1-3 2 2 2 1 2 32 2.25 Wieck 1 0 0 0 1 1 17 0.00

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA DeSclafani, W, 5-2 6 4 2 2 0 4 81 3.51 García, H, 2 2 1 0 0 0 3 25 3.72 Littell 1 0 0 0 0 1 9 1.84

Inherited runners-scored_Brothers 2-2, Maples 1-0.

Umpires_Home, Laz Diaz; First, CB Bucknor; Second, Adam Hamari; Third, Jose Navas.

T_3:05. A_10,737 (41,915).

