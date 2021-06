San Francisco 8, Chicago Cubs 5

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 5 5 5 3 8 Contreras c 3 2 1 0 1 0 .251 Bryant rf 3 1 1 2 1 1 .316 Rizzo 1b 4 0 0 0 0 0 .263 Báez ss 4 0 0 1 0 1 .245 Wisdom 3b 3 1 1 0 1 1 .407 Pederson lf 4 1 1 2 0 1 .237 Happ cf 4 0 0 0 0 1 .186 Alcántara 2b 4 0 1 0 0 1 .462 Arrieta p 1 0 0 0 0 1 .133 Thompson p 1 0 0 0 0 1 .250 Winkler p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Sogard ph 1 0 0 0 0 0 .252 Wieck p 0 0 0 0 0 0 — Nance p 0 0 0 0 0 0 — Maples p 0 0 0 0 0 0 — f-Ortega ph 1 0 0 0 0 0 .160

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 8 10 8 6 9 Wade Jr. 1b 5 1 1 1 0 1 .267 Dickerson lf 1 1 1 3 2 0 .226 d-Slater ph-rf 2 0 0 0 0 0 .217 Posey c 5 0 2 0 0 1 .321 Crawford ss 3 1 1 0 1 1 .256 Longoria 3b 3 1 1 1 1 1 .275 Duggar cf 4 1 1 2 0 3 .316 Solano 2b 4 1 2 0 0 1 .271 McGee p 0 0 0 0 0 0 — Rogers p 0 0 0 0 0 0 — Tauchman rf-lf 2 1 0 0 2 0 .189 Kazmir p 1 0 0 0 0 1 .000 Leone p 0 0 0 0 0 0 — a-Vosler ph 1 1 1 1 0 0 .167 Littell p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Flores ph 1 0 0 0 0 0 .250 Menez p 0 0 0 0 0 0 — e-Dubón ph-2b 1 0 0 0 0 0 .234

Chicago 200 210 000_5 5 1 San Francisco 060 200 00x_8 10 1

a-homered for Leone in the 4th. b-flied out for Littell in the 5th. c-grounded out for Winkler in the 6th. d-flied out for Dickerson in the 6th. e-grounded out for Menez in the 7th. f-grounded out for Maples in the 9th.

E_Báez (13), Littell (1). LOB_Chicago 4, San Francisco 7. 2B_Wisdom (2), Crawford (8). 3B_Alcántara (2). HR_Bryant (13), off Kazmir; Pederson (6), off Leone; Duggar (4), off Arrieta; Dickerson (5), off Arrieta; Vosler (2), off Thompson; Wade Jr. (2), off Thompson. RBIs_Bryant 2 (38), Pederson 2 (21), Báez (39), Longoria (30), Duggar 2 (14), Dickerson 3 (21), Vosler (3), Wade Jr. (3). CS_Tauchman (3).

Runners left in scoring position_Chicago 4 (Pederson, Báez, Wisdom, Sogard); San Francisco 2 (Longoria, Dubón). RISP_Chicago 0 for 6; San Francisco 2 for 6.

Runners moved up_Rizzo 2, Báez. GIDP_Posey.

DP_Chicago 1 (Báez, Alcántara, Rizzo).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Arrieta, L, 5-6 2 6 6 6 2 1 58 5.26 Thompson 2 2 2 2 2 5 46 1.40 Winkler 1 1 0 0 0 1 21 0.44 Wieck 1 1 0 0 1 1 17 0.00 Nance 1 0 0 0 1 1 20 0.00 Maples 1 0 0 0 0 0 5 2.14

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Kazmir 2 3 2 2 0 3 30 6.43 Leone 2 1 2 2 2 2 37 6.00 Littell 1 0 1 0 1 1 23 1.72 Menez, W, 1-0 2 1 0 0 0 2 36 0.00 McGee, H, 4 1 0 0 0 0 0 16 4.18 Rogers, S, 7-10 1 0 0 0 0 0 8 1.57

WP_Nance.

Umpires_Home, CB Bucknor; First, Adam Hamari; Second, Jose Navas; Third, Laz Diaz.

T_3:14. A_11,524 (41,915).

