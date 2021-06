St. Louis 1, Miami 0

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 0 6 0 1 6 Chisholm Jr. ss 4 0 0 0 0 0 .265 Berti 2b 3 0 2 0 1 0 .214 Sánchez rf 4 0 1 0 0 1 .125 Alfaro c 4 0 1 0 0 1 .256 L.Díaz 1b 4 0 0 0 0 1 .077 Brinson lf 4 0 1 0 0 1 .221 Sierra cf 4 0 1 0 0 0 .242 Marrero 3b 3 0 0 0 0 0 .000 Alcantara p 2 0 0 0 0 2 .077

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 1 6 1 1 7 Carlson cf 4 0 2 0 0 1 .269 Goldschmidt 1b 4 1 0 0 0 2 .248 O’Neill lf 4 0 1 0 0 1 .287 Carpenter 3b 3 0 0 0 1 1 .173 Molina c 4 0 1 1 0 0 .269 Sosa 2b 2 0 1 0 0 0 .265 Miller p 0 0 0 0 0 0 — Helsley p 0 0 0 0 0 0 — DeJong ss 3 0 0 0 0 2 .168 Rondón rf-2b 3 0 0 0 0 0 .208 Oviedo p 2 0 1 0 0 0 .182 Thomas rf 1 0 0 0 0 0 .109

Miami 000 000 000_0 6 3 St. Louis 000 000 001_1 6 0

One out when winning run scored.

E_Alfaro (2), Chisholm Jr. 2 (8). LOB_Miami 7, St. Louis 6. RBIs_Molina (29). CS_O’Neill (3).

Runners left in scoring position_Miami 3 (L.Díaz, Chisholm Jr., Brinson); St. Louis 1 (DeJong). RISP_Miami 1 for 7; St. Louis 1 for 5.

Runners moved up_Marrero, Sánchez, Carpenter. GIDP_Marrero, Sosa, O’Neill.

DP_Miami 2 (Berti, L.Díaz; Chisholm Jr., L.Díaz); St. Louis 1 (DeJong, Sosa, Goldschmidt).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Alcantara, L, 4-6 8 1-3 6 1 0 1 7 108 3.09

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Oviedo 7 6 0 0 0 4 87 4.58 Miller 2-3 0 0 0 1 1 15 4.61 Helsley, W, 4-4 1 1-3 0 0 0 0 1 15 5.86

Inherited runners-scored_Helsley 1-0. HBP_Oviedo (Alcantara), Alcantara (Sosa).

Umpires_Home, Ryan Additon; First, Dave Rackley; Second, Larry Vanover; Third, Chris Guccione.

T_2:40. A_24,682 (45,494).

