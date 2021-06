St. Louis 2, Miami 1

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 1 3 1 6 10 Chisholm Jr. ss 4 0 0 0 0 2 .271 Marte cf 3 1 0 0 1 0 .333 Aguilar 1b 3 0 2 0 1 0 .273 Duvall rf 3 0 1 1 1 0 .205 Sánchez lf 4 0 0 0 0 2 .000 Berti 2b 2 0 0 0 2 0 .205 León c 4 0 0 0 0 1 .183 1-Sierra pr 0 0 0 0 0 0 .242 García p 0 0 0 0 0 0 — I.Díaz 3b 4 0 0 0 0 3 .146 Rogers p 1 0 0 0 1 1 .077 b-Brinson ph 1 0 0 0 0 1 .219 Bender p 0 0 0 0 0 0 — Bleier p 0 0 0 0 0 0 — d-Alfaro ph-c 1 0 0 0 0 0 .256

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 2 6 2 1 9 Carlson cf 4 0 1 0 0 2 .265 Goldschmidt 1b 4 1 2 2 0 1 .252 Arenado 3b 3 0 0 0 0 0 .273 O’Neill lf 2 0 0 0 1 2 .287 Molina c 3 0 0 0 0 2 .269 Sosa 2b 3 0 0 0 0 0 .260 DeJong ss 3 0 1 0 0 1 .171 Thomas rf 3 0 1 0 0 0 .111 Kim p 1 0 0 0 0 1 .077 a-Rondón ph 1 1 1 0 0 0 .238 Cabrera p 0 0 0 0 0 0 — Gallegos p 0 0 0 0 0 0 — c-Wainwright ph 1 0 0 0 0 0 .042 Reyes p 0 0 0 0 0 0 —

Miami 001 000 000_1 3 1 St. Louis 000 001 001_2 6 1

No outs when winning run scored.

a-singled for Kim in the 6th. b-struck out for Rogers in the 7th. c-grounded out for Gallegos in the 8th. d-grounded out for Bleier in the 9th.

1-ran for León in the 9th.

E_Berti (5), Rogers (1), Carlson (2). LOB_Miami 8, St. Louis 3. HR_Goldschmidt (9), off García. RBIs_Duvall (42), Goldschmidt 2 (33). SB_Goldschmidt (5). CS_O’Neill (2).

Runners left in scoring position_Miami 4 (Sánchez, Chisholm Jr., León); St. Louis 2 (Arenado, Carlson). RISP_Miami 1 for 7; St. Louis 1 for 5.

Runners moved up_León, Wainwright. GIDP_Wainwright.

DP_Miami 2 (León, Berti, León; I.Díaz, Chisholm Jr., Berti).

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Rogers 6 3 1 1 1 6 91 1.98 Bender 1 0 0 0 0 2 15 0.00 Bleier 1 2 0 0 0 1 13 3.28 García, L, 3-5 0 1 1 1 0 0 4 2.77

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Kim 6 3 1 1 5 6 102 3.72 Cabrera 1 0 0 0 0 2 14 2.59 Gallegos 1 0 0 0 0 1 14 2.15 Reyes, W, 4-2 1 0 0 0 1 1 12 0.82

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Ryan Additon; Second, Dave Rackley; Third, Larry Vanover.

T_2:54. A_24,736 (45,494).

