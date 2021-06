St. Louis 3, L.A. Dodgers 2

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 3 8 3 1 13 Edman 2b 5 1 2 0 0 1 .279 Carlson cf 4 0 2 1 0 1 .274 Goldschmidt 1b 4 0 1 1 0 1 .244 Arenado 3b 4 0 0 0 0 0 .274 Molina c 4 0 0 0 0 2 .284 O’Neill lf 4 1 2 0 0 2 .278 Sosa ss 4 0 1 1 0 2 .290 Rondón rf 3 1 0 0 1 2 .250 Reyes p 0 0 0 0 0 0 — Gant p 2 0 0 0 0 2 .000 a-Carpenter ph 1 0 0 0 0 0 .150 Gallegos p 0 0 0 0 0 0 — c-Williams ph-rf 1 0 0 0 0 0 .164

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 2 7 2 5 7 Betts rf 4 0 1 0 1 1 .247 Muncy 2b-1b 3 0 0 0 1 0 .274 Turner 3b 3 0 1 0 1 1 .272 Smith c 4 0 2 0 0 2 .278 Lux ss 4 0 0 0 0 0 .241 Taylor cf-lf 4 0 1 0 0 1 .280 Pujols 1b 2 0 0 0 1 0 .225 1-McKinstry pr-2b 1 1 0 0 0 0 .250 Beaty lf 3 1 1 2 0 1 .284 Treinen p 0 0 0 0 0 0 — Jansen p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Tsutsugo ph 0 0 0 0 1 0 .130 Price p 0 0 0 0 0 0 .000 Kelly p 1 0 0 0 0 0 .000 Bickford p 0 0 0 0 0 0 — Jones p 1 0 0 0 0 0 .000 White p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Bellinger ph-cf 2 0 1 0 0 1 .161

St. Louis 110 000 001_3 8 0 Los Angeles 000 000 200_2 7 1

a-reached on error for Gant in the 7th. b-struck out for White in the 7th. c-grounded out for Gallegos in the 9th. d-walked for Jansen in the 9th.

1-ran for Pujols in the 7th.

E_Beaty (1). LOB_St. Louis 7, Los Angeles 8. 2B_Edman (12), Goldschmidt (12), Smith (10). HR_Beaty (3), off Gallegos. RBIs_Goldschmidt (29), Carlson (25), Sosa (4), Beaty 2 (25). SB_O’Neill (5).

Runners left in scoring position_St. Louis 5 (O’Neill, Goldschmidt, Carlson, Edman); Los Angeles 5 (Beaty, Lux, Betts). RISP_St. Louis 4 for 13; Los Angeles 0 for 4.

Runners moved up_Williams, Pujols. GIDP_Turner, Muncy.

DP_St. Louis 2 (Gant, Edman, Goldschmidt; Edman, Sosa, Goldschmidt).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Gant 6 4 0 0 3 4 95 1.60 Gallegos, W, 3-1 2 2 2 2 1 2 35 2.45 Reyes, S, 16-16 1 1 0 0 1 1 20 0.62

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Price 1 2-3 5 2 2 1 3 50 4.00 Kelly 1 1-3 0 0 0 0 3 16 7.56 Bickford 1 0 0 0 0 2 11 0.00 Jones 2 1 0 0 0 1 18 2.84 White 1 0 0 0 0 3 27 2.61 Treinen, L, 1-2 1 1-3 2 1 1 0 1 19 3.27 Jansen 2-3 0 0 0 0 0 7 1.96

Inherited runners-scored_Kelly 2-0, Jansen 1-0.

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Tripp Gibson; Second, Nick Mahrley; Third, Quinn Wolcott.

T_3:33. A_15,683 (56,000).

