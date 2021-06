St. Louis 9, Atlanta 1

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 9 12 9 3 6 Edman rf 4 3 3 0 0 1 .266 Carlson cf 3 2 2 0 1 0 .268 Goldschmidt 1b 4 1 3 4 0 0 .253 Arenado 3b 3 1 2 3 1 0 .271 O’Neill lf 3 1 1 1 0 2 .278 Molina c 4 0 1 1 0 0 .263 Sosa 2b 4 0 0 0 0 2 .257 DeJong ss 4 0 0 0 0 1 .163 Wainwright p 3 1 0 0 1 0 .037

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 23 1 3 0 3 11 Acuña Jr. rf 3 0 0 0 0 2 .289 Freeman 1b 3 1 1 0 0 2 .250 Albies 2b 3 0 1 0 0 1 .258 Almonte lf 2 0 0 0 1 2 .283 Riley 3b 3 0 0 0 0 1 .283 Swanson ss 3 0 0 0 0 1 .231 Contreras c 2 0 0 0 1 1 .239 Inciarte cf 2 0 0 0 1 0 .218 Wilson p 1 0 0 0 0 1 .091 Tomlin p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Adrianza ph 1 0 1 0 0 0 .228 Newcomb p 0 0 0 0 0 0 — Matzek p 0 0 0 0 0 0 —

St. Louis 200 133 0_9 12 0 Atlanta 000 100 0_1 3 1

a-doubled for Tomlin in the 5th.

E_Riley (11). LOB_St. Louis 6, Atlanta 4. 2B_O’Neill (12), Carlson (13), Arenado (21), Adrianza (5). HR_Arenado (13), off Wilson; Goldschmidt (10), off Tomlin. RBIs_Arenado 3 (47), Molina (30), Goldschmidt 4 (38), O’Neill (34). SB_Edman (13), Albies (7), Freeman (4). CS_Almonte (1). SF_O’Neill.

Runners left in scoring position_St. Louis 4 (Arenado, Sosa, Molina); Atlanta 2 (Swanson, Acuña Jr.). RISP_St. Louis 4 for 10; Atlanta 0 for 4.

Runners moved up_Molina.

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Wainwright, W, 5-5 7 3 1 1 3 11 111 3.74

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Wilson, L, 2-3 4 8 5 5 0 4 65 5.34 Tomlin 1 2 1 1 0 1 13 4.99 Newcomb 1 2 3 3 3 0 25 6.52 Matzek 1 0 0 0 0 1 10 3.33

Inherited runners-scored_Tomlin 2-2.

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, David Arrieta; Second, Todd Tichenor; Third, John Libka.

T_2:16. A_33,781 (41,084).

