NATIONAL LEAGUE

G AB H R Pct. N.Castellanos Cin 50 199 73 37 .367 Winker Cin 48 192 66 40 .344 A.Frazier Pit 55 219 74 33 .338 Bryant ChC 52 193 61 36 .316 T.Turner Was 54 218 68 29 .312 Riley Atl 55 183 55 30 .301 Reynolds Pit 54 195 57 33 .292 P.Smith Ari 56 205 59 33 .288 Acuña Jr. Atl 51 187 53 45 .283 Carlson StL 56 198 56 31 .283

Home Runs

Tatis Jr., San Diego, 17; Acuña Jr., Atlanta, 17; Báez, Chicago, 14; Winker, Cincinnati, 14; Muncy, Los Angeles, 13; F.Freeman, Atlanta, 13; McMahon, Colorado, 13; Escobar, Arizona, 13; 6 tied at 12.

Runs Batted In

Aguilar, Miami, 40; Tatis Jr., San Diego, 39; Escobar, Arizona, 39; Naquin, Cincinnati, 38; Báez, Chicago, 38; Crawford, San Francisco, 36; Bryant, Chicago, 36; Arenado, St. Louis, 36; Acuña Jr., Atlanta, 35; 2 tied at 34.

Pitching

Flaherty, St. Louis, 8-1; J.Urías, Los Angeles, 8-2; Kershaw, Los Angeles, 7-4; Gausman, San Francisco, 6-0; Darvish, San Diego, 6-1; F.Peralta, Milwaukee, 6-1; Bauer, Los Angeles, 6-3; Tr.Rogers, Miami, 6-3; Suter, Milwaukee, 6-3; Hendricks, Chicago, 6-4.

