Toronto 6, Miami 5

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 5 6 5 4 10 Chisholm Jr. ss 5 1 1 2 0 1 .272 Marte cf 4 1 1 1 1 1 .324 Aguilar 1b 5 1 1 1 0 1 .253 Cooper dh 4 0 0 0 0 1 .260 Dickerson lf 4 1 2 1 0 0 .282 Duvall rf 4 0 0 0 0 2 .204 Díaz 3b 2 0 0 0 2 1 .121 Alfaro c 2 0 0 0 0 2 .250 Devers 2b 3 1 1 0 1 1 .231

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 6 9 5 6 15 Semien 2b 3 2 1 0 2 1 .301 Bichette ss 4 0 1 2 1 3 .262 Guerrero Jr. dh 4 1 1 0 1 2 .335 Hernández rf 4 0 0 0 1 3 .300 Grichuk cf 5 2 2 2 0 1 .286 Panik 3b 4 0 0 1 0 2 .250 Gurriel Jr. lf 4 0 2 0 0 2 .265 Tellez 1b 3 0 1 0 1 0 .220 McGuire c 4 0 1 0 0 1 .229 1-Davis pr 0 1 0 0 0 0 .155

Miami 013 000 100_5 6 2 Toronto 010 100 103_6 9 0

One out when winning run scored.

1-ran for McGuire in the 9th.

E_Chisholm Jr. (5), Marte (1). LOB_Miami 7, Toronto 11. 2B_Tellez (3). 3B_Guerrero Jr. (1), Bichette (1). HR_Dickerson (2), off Manoah; Chisholm Jr. (6), off Manoah; Aguilar (10), off Manoah; Marte (3), off Thornton; Grichuk 2 (11), off López. RBIs_Dickerson (12), Chisholm Jr. 2 (13), Aguilar (39), Marte (10), Grichuk 2 (41), Bichette 2 (34), Panik (8). SF_Panik.

Runners left in scoring position_Miami 3 (Marte, Aguilar); Toronto 5 (Hernández 2, Semien, Grichuk). RISP_Miami 0 for 4; Toronto 1 for 9.

Runners moved up_Devers.

Miami IP H R ER BB SO NP ERA López 4 5 2 2 1 9 90 2.82 Bender 1 1-3 0 0 0 1 3 26 0.00 Bleier, H, 6 2-3 1 0 0 0 1 13 3.54 Bass, H, 6 1 0 1 0 2 1 24 3.66 Floro, H, 7 1 0 0 0 0 1 15 2.82 García, L, 3-4, BS, 9-11 1-3 3 3 3 2 0 18 2.86

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Manoah 3 1-3 4 4 4 3 5 74 3.86 Payamps 2 0 0 0 0 1 24 2.78 Mayza 2-3 0 0 0 0 2 10 7.04 Thornton 1 1 1 1 0 2 14 2.73 Edwards Jr. 1 1 0 0 0 0 16 0.00 Castro, W, 1-1 1 0 0 0 1 0 21 1.74

Inherited runners-scored_Payamps 3-0. IBB_off Castro (Marte), off García (Guerrero Jr.), off García (Hernández). HBP_Manoah (Alfaro), Castro (Alfaro). WP_Bender.

Umpires_Home, Greg Gibson; First, Will Little; Second, Rob Drake; Third, Dan Merzel.

T_3:41. A_5,385 (21,050).

