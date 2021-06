U.S. Open Par Scores

Sunday At Torrey Pines Golf Course, South Course San Diego, Calif. Purse: $12.5 million Yardage: 7,676; Par: 71 Final Round Jon Rahm (600), $2,250,000 69-70-72-67—278 -6 Louis Oosthuizen (330), $1,350,000 67-71-70-71—279 -5 Harris English (210), $829,084 72-70-71-68—281 -3 Brooks Koepka (127), $498,176 69-73-71-69—282 -2 Guido Migliozzi, $498,176 71-70-73-68—282 -2 Collin Morikawa (127), $498,176 75-67-70-70—282 -2 Daniel Berger (86), $306,893 71-72-72-68—283 -1 Paul Casey (86), $306,893 71-75-67-70—283 -1 Branden Grace (86), $306,893 72-70-74-67—283 -1 Rory McIlroy (86), $306,893 70-73-67-73—283 -1 Xander Schauffele (86), $306,893 69-71-72-71—283 -1 Scottie Scheffler (86), $306,893 72-69-70-72—283 -1 Russell Henley (66), $217,796 67-70-71-76—284 E Francesco Molinari (66), $217,796 68-76-69-71—284 E Patrick Cantlay (58), $177,279 70-75-71-69—285 +1 Mackenzie Hughes (58), $177,279 73-67-68-77—285 +1 Kevin Streelman (58), $177,279 71-69-72-73—285 +1 Matthew Wolff (58), $177,279 70-68-73-74—285 +1 Sergio Garcia (47), $125,363 71-74-73-68—286 +2 Brian Harman (47), $125,363 72-71-71-72—286 +2 Dustin Johnson (47), $125,363 71-73-68-74—286 +2 Patrick Reed (47), $125,363 72-73-74-67—286 +2 Charl Schwartzel (47), $125,363 71-74-71-70—286 +2 Jordan Spieth (47), $125,363 77-69-68-72—286 +2 Justin Thomas (47), $125,363 73-69-71-73—286 +2 Chris Baker (35), $87,941 74-71-69-73—287 +3 Bryson DeChambeau (35), $87,941 73-69-68-77—287 +3 Rikuya Hoshino, $87,941 69-74-73-71—287 +3 Martin Kaymer (35), $87,941 77-68-69-73—287 +3 Hideki Matsuyama (35), $87,941 69-76-74-68—287 +3 Christiaan Bezuidenhout, $71,030 72-70-70-76—288 +4 Joaquin Niemann (27), $71,030 75-69-71-73—288 +4 Patrick Rodgers (27), $71,030 70-71-77-70—288 +4 Dylan Wu, $71,030 70-73-74-71—288 +4 Lanto Griffin (22), $57,696 76-69-69-75—289 +5 Sungjae Im (22), $57,696 72-72-69-76—289 +5 Robert MacIntyre, $57,696 71-73-72-73—289 +5 Edoardo Molinari, $57,696 70-76-72-71—289 +5 Adam Scott (22), $57,696 70-75-71-73—289 +5 Adam Hadwin (15), $43,883 70-72-75-73—290 +6 Si Woo Kim (15), $43,883 71-75-70-74—290 +6 Wade Ormsby, $43,883 72-74-73-71—290 +6 J.T. Poston (15), $43,883 72-73-71-74—290 +6 Ian Poulter (15), $43,883 74-71-68-77—290 +6 Chez Reavie (15), $43,883 76-68-72-74—290 +6 Dylan Frittelli (11), $32,351 73-72-72-74—291 +7 Tom Hoge (11), $32,351 72-71-76-72—291 +7 Rick Lamb, $32,351 71-75-74-71—291 +7 Lee Westwood (11), $32,351 71-72-71-77—291 +7 Richard Bland, $27,327 70-67-77-78—292 +8 Rafa Cabrera Bello (9), $27,327 68-76-74-74—292 +8 Tommy Fleetwood (9), $27,327 72-73-74-73—292 +8 Bubba Watson (9), $27,327 72-67-77-76—292 +8 Gary Woodland (9), $27,327 74-71-73-74—292 +8 Matt Fitzpatrick (7), $26,056 70-75-72-76—293 +9 Kevin Kisner (7), $26,056 73-73-72-75—293 +9 Akshay Bhatia, $25,183 73-73-73-75—294 +10 Stewart Cink (6), $25,183 73-72-74-75—294 +10 Charley Hoffman (6), $25,183 72-71-75-76—294 +10 Taylor Montgomery, $25,183 70-76-74-74—294 +10 Jhonattan Vegas (6), $25,183 75-69-74-76—294 +10 Phil Mickelson (5), $24,310 75-69-76-75—295 +11 Greyson Sigg, $24,310 71-74-75-75—295 +11 Marc Leishman (5), $23,936 74-70-75-77—296 +12 Matt Jones (4), $23,437 72-71-79-75—297 +13 Shane Lowry (4), $23,437 72-74-72-79—297 +13 Troy Merritt (4), $23,437 75-71-73-78—297 +13 Wilco Nienaber, $22,814 72-74-80-72—298 +14 Kyle Westmoreland, $22,814 71-73-78-76—298 +14 Fabián Gómez (3), $22,309 70-76-78-79—303 +19 Jimmy Walker (3), $22,309 74-72-77-80—303 +19

