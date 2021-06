Washington 8, Pittsburgh 1

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 1 8 1 1 8 Newman 2b 4 0 0 0 0 0 .205 Hayes 3b 3 0 0 0 1 0 .280 Reynolds cf 4 0 2 0 0 1 .289 Stallings c 4 0 0 0 0 0 .219 Polanco rf 4 1 1 0 0 1 .203 González ss 4 0 2 0 0 0 .223 Gamel lf 4 0 2 0 0 1 .253 Evans 1b 4 0 1 1 0 1 .217 Anderson p 2 0 0 0 0 2 .080 a-Frazier ph 1 0 0 0 0 1 .331 Underwood Jr. p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Tom ph 1 0 0 0 0 1 .158

Washington AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 8 13 8 2 7 Schwarber lf 4 1 1 1 0 2 .229 Turner ss 5 1 4 1 0 0 .308 Soto rf 4 1 1 0 0 1 .266 Zimmerman 1b 4 0 1 0 0 2 .274 Harrison 2b 4 1 1 1 0 1 .274 Gomes c 3 2 1 4 1 0 .248 Mercer 3b 4 1 3 0 0 0 .258 Robles cf 3 1 1 1 1 0 .234 Corbin p 3 0 0 0 0 1 .150 Miller p 0 0 0 0 0 0 —

Pittsburgh 000 000 100_1 8 0 Washington 500 100 02x_8 13 1

a-struck out for Anderson in the 7th. b-struck out for Underwood Jr. in the 9th.

E_Mercer (3). LOB_Pittsburgh 8, Washington 6. 2B_Evans (4), Robles (12). 3B_Turner (1). HR_Gomes (6), off Anderson. RBIs_Evans (9), Harrison (21), Gomes 4 (22), Turner (31), Robles (7), Schwarber (34). SF_Schwarber. S_Corbin.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 3 (Evans, Frazier, Tom); Washington 2 (Soto, Turner). RISP_Pittsburgh 0 for 4; Washington 5 for 10.

GIDP_Reynolds, Robles.

DP_Pittsburgh 1 (Anderson, Newman, Evans); Washington 1 (Harrison, Turner, Zimmerman).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Anderson, L, 3-7 6 10 6 6 1 4 102 4.89 Underwood Jr. 2 3 2 2 1 3 41 4.08

Washington IP H R ER BB SO NP ERA Corbin, W, 4-5 8 1-3 8 1 1 1 7 110 5.60 Miller 2-3 0 0 0 0 1 6 0.00

Inherited runners-scored_Miller 2-0.

Umpires_Home, Alex Tosi; First, Ramon De Jesus; Second, Mark Wegner; Third, Alan Porter.

T_2:42. A_16,886 (41,339).

