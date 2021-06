WTA Money Leaders

Through June 20

1 Barbora Krejcikova $2,420,900 2 Naomi Osaka $2,102,022 3 Jennifer Brady $1,299,909 4 Aryna Sabalenka $1,215,037 5 Ashleigh Barty $1,203,735 6 Anastasia Pavlyuchenkova $1,202,431 7 Iga Swiatek $1,021,751 8 Elise Mertens $888,546 9 Karolina Muchova $821,358 10 Serena Williams $818,887 11 Jessica Pegula $765,832 12 Maria Sakkari $747,415 13 Cori Gauff $733,340 14 Garbine Muguruza $687,997 15 Paula Badosa $626,479 16 Tamara Zidansek $625,731 17 Katerina Siniakova $593,529 18 Elina Svitolina $587,299 19 Veronika Kudermetova $581,641 20 Marketa Vondrousova $569,117 21 Karolina Pliskova $556,676 22 Elena Rybakina $549,106 23 Ons Jabeur $534,048 24 Simona Halep $503,207 25 Su-Wei Hsieh $498,413 26 Belinda Bencic $487,057 27 Sorana Cirstea $452,530 28 Shelby Rogers $451,743 29 Petra Kvitova $436,981 30 Anett Kontaveit $431,170 31 Ekaterina Alexandrova $424,780 32 Daria Kasatkina $413,741 33 Sofia Kenin $402,339 34 Victoria Azarenka $376,880 35 Bianca Andreescu $364,877 36 Jelena Ostapenko $364,644 37 Kristina Mladenovic $360,953 38 Marta Kostyuk $356,659 39 Sloane Stephens $352,105 40 Petra Martic $351,285 41 Nina Stojanovic $335,096 42 Nadia Podoroska $335,075 43 Anastasia Potapova $331,386 44 Bernarda Pera $325,370 45 Yulia Putintseva $323,418 46 Sara Sorribes Tormo $320,114 47 Saisai Zheng $317,285 48 Jil Teichmann $311,121 49 Ajla Tomljanovic $310,145 50 Fiona Ferro $308,479

