AL 5, NL 2

AL AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 5 9 5 2 12 Ohtani p-dh 2 0 0 0 0 0 .279 Martinez ph-dh 2 0 0 0 0 2 .299 Cruz ph-dh 1 0 0 0 0 0 .304 Guerrero Jr. 1b 3 1 1 2 0 0 .332 Olson 1b 2 0 0 0 0 2 .282 Bogaerts ss 3 0 2 1 0 1 .321 Bichette ss 1 0 0 0 0 1 .293 Anderson ss 0 0 0 0 0 0 .309 Judge rf 2 1 0 0 1 0 .282 Gallo rf 0 0 0 0 1 0 .239 Devers 3b 2 0 1 0 0 0 .282 Ramírez 3b 1 0 0 0 0 0 .260 Wendle 3b 1 0 1 0 0 0 .275 Semien 2b 2 0 1 1 0 0 .277 Merrifield ph-2b 2 0 0 0 0 1 .270 Perez c 2 0 0 0 0 2 .275 Zunino c 2 1 1 1 0 1 .198 Hernández lf 2 1 1 0 0 0 .297 Walsh ph-lf 2 0 0 0 0 0 .278 Mullins cf 2 1 0 0 0 1 .314 García cf 2 0 1 0 0 1 .270

NL AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 2 8 1 4 3 Tatis Jr. ss 2 0 0 0 0 0 .286 Crawford ss 1 0 0 0 0 0 .289 T.Turner ss 2 0 0 0 0 0 .318 Muncy dh 2 0 0 0 0 0 .270 J.Turner ph-dh 2 0 1 0 0 0 .305 Arenado 3b 2 0 0 0 0 0 .265 Machado 3b 1 1 1 0 0 0 .267 Escobar 3b 1 0 1 0 0 0 .254 Freeman 1b 2 0 1 0 0 0 .274 Cronenworth 1b 1 0 0 0 1 0 .276 Castellanos rf 2 0 0 0 0 0 .331 J.Soto rf 0 0 0 0 2 0 .283 Winker lf 1 0 0 0 1 0 .301 Bryant lf 2 0 0 0 0 1 .271 Realmuto c 2 1 1 1 0 1 .268 Narváez c 2 0 1 0 0 0 .300 Reynolds cf 2 0 0 0 0 0 .302 Taylor cf 2 0 0 0 0 1 .277 Frazier 2b 2 0 1 0 0 0 .330 Albies 2b 2 0 1 0 0 0 .262

AL 011 021 000_5 9 1 NL 000 011 000_2 8 1

a-struck out for Ohtani in the 5th. b-struck out for Semien in the 6th. c-flied out for Hernández in the 6th. d-grounded out for Muncy in the 6th. e-grounded out for Martinez in the 9th.

E_García (3), Crawford (5). LOB_AL 6, NL 8. 2B_Devers (25), Hernández (15), García (10), Albies (25). HR_Guerrero Jr. (28), off Burnes; Zunino (19), off Walker; Realmuto (8), off G.Soto. RBIs_Semien (56), Guerrero Jr. 2 (73), Bogaerts (51), Zunino (37), Realmuto (34).

Runners left in scoring position_AL 2 (Zunino, Olson); NL 5 (Bryant 2, T.Turner). RISP_AL 2 for 11; NL 0 for 4.

Runners moved up_Guerrero Jr., Cruz. GIDP_Hernández, Castellanos.

DP_AL 1 (Bogaerts, Guerrero Jr.); NL 1 (Tatis Jr., Frazier, Freeman).

AL IP H R ER BB SO NP ERA Ohtani W,1-0 1 0 0 0 0 0 14 0.00 Lynn H,0 1 0 0 0 1 1 19 1.99 Gibson H,0 1 1 0 0 0 0 12 2.29 Eovaldi H,0 1 1 0 0 0 0 10 3.66 G.Soto 1 1 1 1 0 0 11 3.00 Bassitt 1 1 1 0 2 1 24 3.28 Kittredge H,4 1 0 0 0 0 0 9 1.47 Barnes H,0 1 2 0 0 1 0 25 2.61 Hendriks S,23-27 1 2 0 0 0 1 17 2.75

NL IP H R ER BB SO NP ERA Scherzer 1 0 0 0 0 1 11 2.66 Burnes L,4-4 2 4 2 2 1 2 35 2.36 Márquez 1 0 0 0 0 1 13 3.36 Tr.Rogers 1 2 2 0 0 1 18 2.31 Walker 1 1 1 1 0 1 20 2.50 Peralta 1 0 0 0 0 3 12 2.39 Melancon 1-3 0 0 0 1 1 9 2.04 Reyes 2-3 1 0 0 0 1 8 1.52 Kimbrel 2-3 1 0 0 0 0 8 0.57 Wheeler 1-3 0 0 0 0 1 3 2.26

Inherited runners-scored_Reyes 1-0, Wheeler 1-0. PB_Zunino (0).

Umpires_Home, Tom Hallion; First, CB Bucknor; Second, Chris Guccione; Third, Lance Barrett; Right, Adam Hamari; Left, Dave Rackley.

T_3:00. A_49,184 (50,445).

