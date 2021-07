Arizona 11, Pittsburgh 6

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 6 13 6 1 13 Frazier 2b 5 1 2 0 0 1 .326 Hayes 3b 5 0 2 1 0 3 .275 Reynolds cf 5 0 1 0 0 2 .301 Gamel lf 5 1 1 1 0 2 .259 Nogowski 1b 3 2 2 2 1 1 .438 Polanco rf 4 1 1 2 0 1 .202 Difo ss 4 0 0 0 0 2 .281 Perez c 4 0 2 0 0 0 .156 Anderson p 3 0 1 0 0 1 .108 Davis p 0 0 0 0 0 0 — Holmes p 0 0 0 0 0 0 .000 Mears p 0 0 0 0 0 0 — c-Evans ph 1 1 1 0 0 0 .219

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 11 13 11 5 10 Ahmed ss 4 1 2 2 1 1 .216 Rojas lf 4 2 1 0 1 1 .265 Peacock p 0 0 0 0 0 0 .250 Escobar 3b 4 1 1 1 1 1 .251 Walker 1b 4 1 1 1 1 2 .231 Young 2b 2 0 0 0 0 1 .213 Faria p 0 0 0 0 0 0 .333 a-Calhoun ph-rf 3 0 0 0 0 1 .235 Reddick rf-cf 4 2 2 2 0 0 .275 Fairchild cf 3 0 0 0 0 1 .091 Bukauskas p 0 0 0 0 0 0 — b-Peralta ph-lf 1 1 1 1 0 0 .256 Varsho c 3 2 2 1 1 1 .161 Widener p 1 0 0 0 0 1 .000 VanMeter 2b 3 1 3 3 0 0 .202

Pittsburgh 000 230 001_6 13 0 Arizona 000 111 80x_11 13 0

a-grounded out for Faria in the 6th. b-singled for Bukauskas in the 7th. c-doubled for Mears in the 9th.

LOB_Pittsburgh 7, Arizona 6. 2B_Perez 2 (6), Evans (5), Escobar (13), Walker (12), VanMeter (7). 3B_VanMeter (2). HR_Polanco (10), off Widener; Nogowski (1), off Widener. RBIs_Polanco 2 (25), Gamel (15), Nogowski 2 (10), Hayes (20), Escobar (65), Ahmed 2 (19), Walker (22), VanMeter 3 (17), Reddick 2 (19), Peralta (42), Varsho (8).

Runners left in scoring position_Pittsburgh 4 (Reynolds, Anderson, Difo, Gamel); Arizona 3 (Young, Fairchild, Rojas). RISP_Pittsburgh 2 for 12; Arizona 7 for 16.

Runners moved up_Reynolds, Polanco, Frazier, Calhoun. GIDP_Polanco, Rojas.

DP_Pittsburgh 1 (Anderson, Perez, Nogowski); Arizona 1 (Ahmed, Walker).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Anderson 6 7 3 3 1 6 77 4.35 Davis, L, 0-1, BS, 0-1 1-3 2 4 4 2 0 22 6.75 Holmes 2-3 4 4 4 2 2 29 5.13 Mears 1 0 0 0 0 2 17 0.00

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Widener 4 2-3 8 5 5 1 8 80 3.55 Faria 1 1-3 0 0 0 0 3 18 4.19 Bukauskas, W, 2-2 1 0 0 0 0 2 14 7.98 Peacock 2 5 1 1 0 0 23 5.63

Inherited runners-scored_Holmes 2-2.

Umpires_Home, Nestor Ceja; First, Mike Muchlinski; Second, Sam Holbrook; Third, Jim Wolf.

T_3:11. A_7,283 (48,686).

