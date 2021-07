Arizona 3, Texas 2

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 3 3 3 2 9 Calhoun rf 4 0 0 0 0 1 .215 VanMeter 3b 4 1 1 0 0 0 .191 Cabrera dh 4 0 0 0 0 1 .238 Walker 1b 3 0 0 0 1 1 .229 Peralta lf 3 1 1 1 1 2 .253 Young 2b 2 0 0 1 0 2 .232 Ahmed ss 3 0 0 0 0 0 .221 Varsho cf 3 1 1 1 0 0 .204 Holaday c 3 0 0 0 0 2 .250

Texas AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 2 6 2 2 8 Kiner-Falefa ss 4 0 1 0 0 0 .258 White rf 3 0 0 0 1 2 .183 García cf 4 1 1 0 0 2 .254 Lowe 1b 4 1 1 1 0 2 .251 Ibáñez 2b 4 0 1 0 0 1 .229 Terry dh 3 0 0 0 1 0 .000 Dahl pr 0 0 0 0 0 0 .217 Culberson 3b 3 0 1 1 0 1 .229 Trevino c 4 0 1 0 0 0 .227 J.Martin lf 3 0 0 0 0 0 .137

Arizona 010 000 110_3 3 0 Texas 000 200 000_2 6 0

1-ran for Terry in the 9th.

LOB_Arizona 2, Texas 6. 2B_VanMeter (8), García (11), Ibáñez (5). HR_Peralta (5), off Lyles; Varsho (5), off B.Martin. RBIs_Peralta (45), Young (14), Varsho (16), Lowe (48), Culberson (17). SB_Trevino (1), VanMeter (1). SF_Young, Culberson.

Runners left in scoring position_Arizona 1 (Ahmed); Texas 3 (White, Trevino 2). RISP_Arizona 0 for 2; Texas 1 for 7.

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Bumgarner W,5-6 7 4 2 2 1 4 84 4.87 Soria H,3 1 1 0 0 0 2 13 4.30 Clippard S,1-1 1 1 0 0 1 2 18 0.00

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Lyles 7 2 2 2 2 6 98 5.04 B.Martin L,2-3 1 1 1 1 0 1 17 3.82 Santana 1 0 0 0 0 2 16 4.76

Umpires_Home, Laz Diaz; First, Mike Estabrook; Second, Jeff Nelson; Third, Manny Gonzalez.

T_2:42. A_26,607 (40,300).

