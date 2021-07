Arizona 5, L.A. Dodgers 2

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 5 8 5 7 11 Ahmed ss 5 1 0 0 1 1 .213 Rojas rf-2b 4 1 1 0 1 2 .251 Escobar 2b-3b 5 1 2 2 0 0 .255 Walker 1b 3 1 2 0 1 1 .230 Peralta lf 4 1 2 1 0 1 .256 Cabrera 3b 4 0 0 0 0 2 .240 Bukauskas p 0 0 0 0 0 0 — Ramirez p 0 0 0 0 0 0 — d-Vogt ph 0 0 0 0 1 0 .203 Soria p 0 0 0 0 0 0 — P.Smith cf 4 0 1 0 1 2 .263 Varsho c 4 0 0 1 1 2 .139 Widener p 1 0 0 0 0 0 .000 de Geus p 0 0 0 0 0 0 — b-Fairchild ph 1 0 0 0 0 0 .200 Mantiply p 0 0 0 0 0 0 — Reddick rf 1 0 0 1 1 0 .273

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Totals 32 2 5 2 3 7 Betts rf 4 0 0 1 0 0 .245 Muncy 1b 4 0 1 0 0 1 .262 Turner 3b 4 0 1 0 0 1 .302 Bellinger cf 3 0 0 0 1 1 .182 W.Smith c 4 0 1 0 0 2 .254 Taylor 2b 4 0 0 0 0 0 .272 Lux ss 3 0 0 0 1 1 .233 Pollock lf 3 2 2 1 1 0 .257 Price p 1 0 0 0 0 1 .000 Nunez p 0 0 0 0 0 0 — a-Beaty ph 1 0 0 0 0 0 .254 Vesia p 0 0 0 0 0 0 .000 J.Kelly p 0 0 0 0 0 0 .000 c-McKinstry ph 1 0 0 0 0 0 .246 Alexander p 0 0 0 0 0 0 — Uceta p 0 0 0 0 0 0 .000 Reed p 0 0 0 0 0 0 —

Arizona 000 020 102_5 8 0 Los Angeles 001 000 100_2 5 2

a-popped out for Nunez in the 5th. b-grounded out for de Geus in the 6th. c-grounded out for J.Kelly in the 7th. d-walked for Ramirez in the 9th.

E_Turner (7), Muncy (2). LOB_Arizona 14, Los Angeles 6. 2B_Walker (9), P.Smith (17), Muncy (13), Pollock (12). HR_Escobar (20), off Nunez; Pollock (10), off Widener. RBIs_Escobar 2 (60), Peralta (41), Varsho (5), Reddick (17), Pollock (31), Betts (33). SB_Ahmed 2 (5). S_Widener.

Runners left in scoring position_Arizona 10 (Cabrera 2, Ahmed 2, Fairchild, P.Smith, Rojas); Los Angeles 3 (Turner, Muncy, Lux). RISP_Arizona 2 for 14; Los Angeles 0 for 8.

Runners moved up_Taylor, McKinstry, Betts.

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Widener 4 1-3 3 1 1 2 5 63 2.54 de Geus, W, 1-0 2-3 0 0 0 0 0 4 3.38 Mantiply, H, 3 1 1 0 0 1 0 15 4.15 Bukauskas, H, 1 1 1 1 1 0 0 10 7.30 Ramirez, H, 3 1 0 0 0 0 1 10 2.00 Soria, S, 3-4 1 0 0 0 0 1 13 4.07

Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Price 3 4 0 0 1 3 51 3.23 Nunez, L, 0-1 2 1 2 1 0 3 37 4.50 Vesia 1 1 0 0 0 1 23 5.40 J.Kelly 1 1 1 0 1 2 23 3.68 Alexander 1 0 0 0 1 0 16 1.88 Uceta 2-3 1 2 2 3 1 29 8.10 Reed 1-3 0 0 0 1 1 8 9.00

Inherited runners-scored_de Geus 2-0, Reed 3-1. HBP_Price (Peralta), J.Kelly (Walker).

Umpires_Home, Jim Reynolds; First, Tony Randazzo; Second, Todd Tichenor; Third, Chad Whitson.

T_3:34. A_49,215 (56,000).

