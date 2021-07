Atlanta 5, Miami 4

Atlanta AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 5 7 5 3 11 Acuña Jr. rf 2 1 1 0 1 0 .283 Almonte rf 2 0 0 0 0 1 .229 Freeman 1b 4 1 2 3 0 1 .273 Albies 2b 4 0 0 0 0 0 .262 Riley 3b 4 1 1 0 0 0 .280 Arcia lf 4 1 1 0 0 2 .350 Jackson p 0 0 0 0 0 0 — W.Smith p 0 0 0 0 0 0 — Swanson ss 4 0 2 1 0 1 .239 Heredia cf-lf 3 0 0 1 0 2 .258 Lucroy c 2 1 0 0 2 2 .200 Fried p 2 0 0 0 0 1 .250 b-Sandoval ph 1 0 0 0 0 1 .200 Minter p 0 0 0 0 0 0 — Martin p 0 0 0 0 0 0 — Inciarte cf 1 0 0 0 0 0 .215

Miami AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 4 11 4 1 10 Rojas ss 5 1 1 0 0 2 .250 Chisholm Jr. 2b 5 1 2 2 0 2 .251 Cooper rf 4 1 2 0 1 0 .286 Duvall lf 2 0 2 2 0 0 .228 Sánchez lf 2 0 1 0 0 0 .241 Aguilar 1b 4 0 1 0 0 1 .266 Berti 3b 4 0 1 0 0 2 .219 Alfaro c 3 0 0 0 0 1 .216 Bleier p 0 0 0 0 0 0 — Floro p 0 0 0 0 0 0 — c-Bender ph 1 0 0 0 0 1 .000 García p 0 0 0 0 0 0 — Sierra cf 4 1 1 0 0 1 .245 Rogers p 1 0 0 0 0 0 .063 a-Panik ph 1 0 0 0 0 0 .190 Hess p 0 0 0 0 0 0 — Pop p 0 0 0 0 0 0 .000 León c 2 0 0 0 0 0 .181

Atlanta 001 220 000_5 7 2 Miami 002 010 001_4 11 1

a-grounded out for Rogers in the 4th. b-struck out for Fried in the 6th. c-struck out for Floro in the 8th.

E_Heredia (3), Arcia (1), Rogers (2). LOB_Atlanta 5, Miami 8. 2B_Riley (15), Swanson (20), Acuña Jr. (19), Duvall (8). HR_Freeman (19), off Hess; Chisholm Jr. (10), off Fried. RBIs_Freeman 3 (50), Swanson (38), Heredia (19), Duvall 2 (60), Chisholm Jr. 2 (32). SB_Acuña Jr. (17), Rojas (6). SF_Heredia.

Runners left in scoring position_Atlanta 4 (Riley, Albies, Fried, Almonte); Miami 6 (Aguilar 2, Panik, Alfaro). RISP_Atlanta 4 for 13; Miami 3 for 11.

Runners moved up_Albies, León.

Atlanta IP H R ER BB SO NP ERA Fried, W, 6-5 5 9 3 3 1 5 92 4.71 Minter, H, 19 1 0 0 0 0 1 20 4.18 Martin, H, 9 1 0 0 0 0 1 9 3.32 Jackson, H, 11 1 0 0 0 0 2 16 1.64 W.Smith, S, 18-20 1 2 1 1 0 1 13 3.68

Miami IP H R ER BB SO NP ERA Rogers, L, 7-6 4 4 3 2 2 4 81 2.31 Hess 1 2 2 2 0 1 13 4.50 Pop 1-3 1 0 0 1 0 12 5.81 Bleier 1 2-3 0 0 0 0 2 16 2.51 Floro 1 0 0 0 0 3 12 3.00 García 1 0 0 0 0 1 13 3.44

Inherited runners-scored_Bleier 2-0. WP_Fried, Rogers.

Umpires_Home, Chris Segal; First, Mark Carlson; Second, Jeremy Riggs; Third, Jordan Baker.

T_3:37. A_12,178 (36,742).

