Australia 84, Nigeria 67

FG FT Australia MIN M-A M-A REB A PF PTS M. Thybulle 23:10 3-6 0-0 4 2 3 7 P. Mills 34:32 7-16 6-8 4 6 2 25 J. Green 05:45 0-1 0-0 2 0 1 0 D. Exum 24:16 4-11 2-2 5 3 1 11 J. Ingles 32:28 4-12 1-1 4 3 2 11 M. Dellavedova 16:04 2-5 2-2 3 3 2 8 A. Baynes 15:18 2-5 0-0 5 0 1 4 N. Kay 26:06 5-10 2-2 8 3 4 12 J. Landale 13:11 0-2 4-4 3 1 4 4 C. Goulding 06:03 0-2 0-0 0 0 0 0 N. Sobey 01:51 0-0 0-0 0 0 0 0 D. Reath 01:16 1-1 0-0 0 0 0 2 TOTAL 200:00 28-71 17-19 38 21 20 84

Percentages: FG .390 FT .890

3-Point Goals: 11-24 .460 (P. Mills 5-8, J. Ingles 2-5, M. Dellavedova 2-4, M. Thybulle 1-2, D. Exum 1-2, N. Kay 0-1, J. Landale 0-1, C. Goulding 0-1)

Turnovers: 21 (D. Exum 5, P. Mills 3, J. Ingles 3, M. Dellavedova 2, M. Thybulle 2, A. Baynes 2, N. Kay 1, J. Landale 1, C. Goulding 1, N. Sobey 1)

Steals: 12 (M. Thybulle 5, P. Mills 4, J. Green 2, D. Exum 1)

FG FT Nigeria MIN M-A M-A REB A PF PTS J. Nwora 23:31 4-12 0-1 3 0 2 10 P. Achiuwa 21:32 4-9 2-4 6 2 3 10 J. Okogie 22:51 3-7 5-5 2 3 1 11 C. Metu 14:17 1-3 0-0 5 2 2 2 O. Emegano 19:15 4-7 1-2 1 2 1 12 C. Agada 13:52 1-3 0-2 3 3 1 2 N. Vincent 25:26 1-7 4-8 5 1 3 7 O. Oni 23:13 1-3 0-0 2 2 2 2 C. Okpala 16:33 2-5 0-2 3 1 4 4 J. Okafor 11:17 2-2 0-0 4 0 1 4 I. Nwamu 03:39 1-2 0-0 1 0 2 3 E. Udoh 04:34 0-1 0-0 1 0 0 0 TOTAL 200:00 24-61 12-24 36 16 22 67

Percentages: FG .390 FT .500

3-Point Goals: 7-24 .290 (O. Emegano 3-4, J. Nwora 2-6, N. Vincent 1-6, I. Nwamu 1-2, J. Okogie 0-2, C. Okpala 0-1, C. Agada 0-1, C. Metu 0-1, O. Oni 0-1)

Turnovers: 24 (P. Achiuwa 5, J. Nwora 4, O. Emegano 3, J. Okogie 3, C. Agada 3, O. Oni 2, N. Vincent 1, C. Okpala 1, C. Metu 1, J. Okafor 1)

Steals: 14 (J. Nwora 4, P. Achiuwa 3, J. Okogie 2, C. Metu 2, O. Emegano 1, C. Agada 1, N. Vincent 1)

Australia 23 20 15 26 — 84 Nigeria 23 17 12 15 — 67

