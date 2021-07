Chicago Cubs 8, Arizona 3

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Totals 36 3 9 3 3 12 VanMeter 2b 5 0 0 0 0 2 .192 Calhoun rf 4 0 1 0 1 2 .224 Escobar 3b 4 0 0 0 1 2 .248 Walker 1b 4 0 1 0 0 2 .232 Peralta lf 4 1 1 0 0 1 .256 P.Smith cf 3 1 2 0 1 0 .269 Ahmed ss 4 0 1 0 0 0 .225 Varsho c 4 1 2 3 0 1 .188 Gallen p 2 0 1 0 0 1 .188 R.Smith p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Young ph 1 0 0 0 0 1 .208 Peacock p 0 0 0 0 0 0 .250 c-Reddick ph 1 0 0 0 0 0 .271

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 8 8 7 4 7 Ortega cf 4 0 1 0 0 1 .274 Bryant lf 2 1 0 0 2 2 .262 Thompson p 0 0 0 0 0 0 .250 Rizzo 1b 2 2 1 0 1 0 .241 Báez ss 4 2 2 3 0 0 .248 Duffy 3b 3 1 0 0 1 1 .269 Heyward rf 4 0 0 0 0 1 .204 Hoerner 2b 4 0 1 2 0 1 .311 Chirinos c 4 2 3 2 0 0 .375 Davies p 1 0 0 0 0 1 .174 Morgan p 0 0 0 0 0 0 — b-Happ ph-lf 1 0 0 0 0 0 .177

Arizona 000 002 001_3 9 0 Chicago 303 101 00x_8 8 0

a-struck out for R.Smith in the 6th. b-grounded out for Morgan in the 6th. c-flied out for Peacock in the 9th.

LOB_Arizona 9, Chicago 3. 2B_P.Smith (19), Varsho (5), Báez (9). HR_Varsho (3), off Thompson; Báez (22), off Gallen; Chirinos (2), off Gallen; Chirinos (3), off Peacock. RBIs_Varsho 3 (12), Báez 3 (64), Hoerner 2 (13), Chirinos 2 (4). S_Davies.

Runners left in scoring position_Arizona 4 (Varsho, Peralta, VanMeter); Chicago 2 (Ortega, Hoerner 2). RISP_Arizona 2 for 7; Chicago 2 for 8.

Runners moved up_Duffy. GIDP_Báez.

DP_Arizona 1 (VanMeter, Ahmed, Walker).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Gallen, L, 1-5 4 6 7 7 3 5 84 4.80 R.Smith 1 1 0 0 0 0 15 6.11 Peacock 3 1 1 1 1 2 31 5.51

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Davies, W, 6-6 5 1-3 7 2 2 2 8 107 4.30 Morgan 2-3 1 0 0 0 2 15 5.40 Thompson, S, 1-2 3 1 1 1 1 2 42 2.27

Inherited runners-scored_Morgan 2-2. HBP_Gallen (Rizzo). WP_Gallen.

Umpires_Home, Bill Welke; First, Pat Hoberg; Second, Chris Conroy; Third, Ben May.

T_3:11. A_34,059 (41,649).

