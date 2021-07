Chicago White Sox 4, Houston 0

Houston AB R H BI BB SO Avg. Totals 28 0 1 0 0 13 Altuve 2b 4 0 0 0 0 2 .273 Alvarez lf 3 0 0 0 0 2 .283 Gurriel 1b 3 0 0 0 0 2 .311 Brantley dh 3 0 0 0 0 0 .326 Correa ss 3 0 0 0 0 2 .278 Tucker rf 3 0 0 0 0 0 .271 Straw cf 3 0 0 0 0 2 .262 Toro 3b 3 0 1 0 0 0 .226 Maldonado c 2 0 0 0 0 2 .169 a-Castro ph 1 0 0 0 0 1 .221

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 4 7 4 2 4 Anderson ss 4 1 1 1 0 1 .315 Engel rf 4 0 2 1 0 0 .286 J.Abreu 1b 3 0 1 0 0 0 .252 Vaughn lf 4 0 1 0 0 0 .245 Moncada dh 4 1 1 1 0 0 .272 Burger 3b 3 0 0 0 1 1 .357 Hamilton cf 4 1 0 0 0 1 .217 Zavala c 2 0 0 0 0 1 .154 Mendick 2b 2 1 1 1 1 0 .209

Houston 000 000 000_0 1 0 Chicago 010 110 10x_4 7 0

a-struck out for Maldonado in the 9th.

LOB_Houston 1, Chicago 6. 2B_J.Abreu (15). HR_Moncada (6), off Valdez; Anderson (8), off Valdez. RBIs_Mendick (18), Moncada (41), Anderson (35), Engel (12).

Runners left in scoring position_Houston 0; Chicago 2 (Anderson, Moncada). RISP_Houston 0 for 0; Chicago 2 for 5.

Runners moved up_Anderson.

DP_Houston 1 (Maldonado, Altuve, Maldonado).

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Valdez, L, 5-2 6 1-3 7 4 4 2 4 97 3.26 Stanek 2-3 0 0 0 0 0 3 3.92 Taylor 1 0 0 0 0 0 8 3.92

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Rodón, W, 8-3 7 1 0 0 0 10 98 2.14 Kopech 1 0 0 0 0 1 11 1.49 Hendriks 1 0 0 0 0 2 10 2.68

Inherited runners-scored_Stanek 2-0. HBP_Valdez 2 (J.Abreu,Zavala).

Umpires_Home, Scott Barry; First, Doug Eddings; Second, Bill Miller; Third, Brian Knight.

T_2:28. A_34,148 (40,615).

