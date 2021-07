Chicago White Sox 6, Minnesota 1

Chicago Minnesota ab r h bi ab r h bi Totals 37 6 15 6 Totals 33 1 6 1 Anderson ss 4 1 4 1 Arraez 3b 4 0 2 0 Sheets 1b 3 0 0 0 Polanco 2b 4 0 2 0 Vaughn ph-1b 1 0 0 0 Larnach lf 3 1 1 1 Abreu dh 5 0 0 0 Cruz dh 4 0 1 0 Goodwin rf 5 0 2 1 Kirilloff 1b 3 0 0 0 Engel cf 4 2 2 0 Kepler rf 3 0 0 0 García 2b 4 2 3 3 Gordon cf 4 0 0 0 Burger 3b 4 0 2 1 Rortvedt c 3 0 0 0 Hamilton lf 4 1 2 0 Sanó ph 1 0 0 0 Zavala c 3 0 0 0 Simmons ss 4 0 0 0

Chicago 020 012 100 — 6 Minnesota 000 100 000 — 1

E_Larnach (3). DP_Chicago 0, Minnesota 3. LOB_Chicago 7, Minnesota 8. 2B_Engel 2 (2), Hamilton (6), Anderson (16), Burger (2), Goodwin (7), Arraez (8). 3B_García (3). HR_García (3), Larnach (7). SB_Engel (2). S_Zavala (1).

IP H R ER BB SO

Chicago Lynn W,9-3 6 4 1 1 3 6 Burr 1 0 0 0 0 0 Heuer 1-3 2 0 0 0 1 Crochet 2-3 0 0 0 0 1 Ruiz 1 0 0 0 0 1

Minnesota Pineda L,3-5 5 1-3 12 5 5 0 4 Law 2 2-3 3 1 1 1 2 Thielbar 1 0 0 0 1 2

WP_Lynn.

Umpires_Home, Ed Hickox; First, Vic Carapazza; Second, Jerry Meals; Third, Jansen Visconti.

T_3:09. A_19,664 (38,544).

