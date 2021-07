Chicago White Sox 6, Minnesota 1

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 6 15 6 2 8 Anderson ss 4 1 4 1 1 0 .307 Sheets 1b 3 0 0 0 1 0 .267 Vaughn ph-1b 1 0 0 0 0 1 .241 Abreu dh 5 0 0 0 0 1 .246 Goodwin rf 5 0 2 1 0 2 .253 Engel cf 4 2 2 0 0 0 .273 García 2b 4 2 3 3 0 0 .257 Burger 3b 4 0 2 1 0 2 .353 Hamilton lf 4 1 2 0 0 1 .235 Zavala c 3 0 0 0 0 1 .000

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Totals 33 1 6 1 3 9 Arraez 3b 4 0 2 0 0 0 .292 Polanco 2b 4 0 2 0 0 1 .248 Larnach lf 3 1 1 1 1 1 .262 Cruz dh 4 0 1 0 0 0 .304 Kirilloff 1b 3 0 0 0 1 2 .265 Kepler rf 3 0 0 0 1 1 .207 Gordon cf 4 0 0 0 0 2 .262 Rortvedt c 3 0 0 0 0 1 .129 Sanó ph 1 0 0 0 0 1 .200 Simmons ss 4 0 0 0 0 0 .231

Chicago 020 012 100_6 15 0 Minnesota 000 100 000_1 6 1

a-struck out for Sheets in the 9th. b-struck out for Rortvedt in the 9th.

E_Larnach (3). LOB_Chicago 7, Minnesota 8. 2B_Engel 2 (2), Hamilton (6), Anderson (16), Burger (2), Goodwin (7), Arraez (8). 3B_García (3). HR_García (3), off Pineda; Larnach (7), off Lynn. RBIs_García 3 (37), Anderson (29), Burger (1), Goodwin (10), Larnach (19). SB_Engel (2). CS_Anderson (7). S_Zavala.

Runners left in scoring position_Chicago 4 (Burger, Abreu, Zavala, Engel); Minnesota 4 (Cruz 2, Rortvedt, Kepler). RISP_Chicago 5 for 12; Minnesota 0 for 8.

Runners moved up_Sheets, Abreu, Larnach. GIDP_Engel, Abreu, Sheets.

DP_Minnesota 3 (Arraez, Simmons, Kirilloff; Simmons, Kirilloff; Simmons, Polanco, Kirilloff).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lynn W,9-3 6 4 1 1 3 6 102 1.99 Burr 1 0 0 0 0 0 6 1.12 Heuer 1-3 2 0 0 0 1 11 5.13 Crochet 2-3 0 0 0 0 1 7 2.73 Ruiz 1 0 0 0 0 1 14 2.91

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Pineda L,3-5 5 1-3 12 5 5 0 4 82 4.11 Law 2 2-3 3 1 1 1 2 50 4.97 Thielbar 1 0 0 0 1 2 20 4.18

Inherited runners-scored_Crochet 2-0, Law 1-0. WP_Lynn.

Umpires_Home, Ed Hickox; First, Vic Carapazza; Second, Jerry Meals; Third, Jansen Visconti.

T_3:09. A_19,664 (38,544).

