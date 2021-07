Chicago White Sox 8, Baltimore 3

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 8 13 8 5 9 T.Anderson ss 5 1 1 1 0 2 .310 Moncada dh 4 1 1 2 1 1 .274 Abreu 1b 4 2 2 0 1 0 .253 Goodwin cf-rf 5 2 4 3 0 0 .282 Vaughn lf 4 0 1 0 1 0 .249 García 2b 5 0 2 2 0 2 .262 Sheets rf 3 0 0 0 0 2 .250 Hamilton cf 2 0 0 0 0 0 .230 Burger 3b 3 1 2 0 1 0 .381 Collins c 3 1 0 0 1 2 .230

Baltimore AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 3 8 3 5 14 Mullins cf 5 0 1 0 0 2 .313 Mancini dh 5 0 1 0 0 3 .254 Santander rf 4 1 0 0 1 2 .232 Mountcastle 1b 3 2 1 0 1 0 .255 Stewart lf 3 0 0 0 1 2 .207 Urías ss 4 0 2 0 0 1 .296 Leyba 2b-3b 3 0 2 2 1 0 .250 Gutierrez 3b 3 0 0 0 0 3 .333 Hays ph 0 0 0 1 1 0 .247 Severino c 0 0 0 0 0 0 .224 Wynns c 3 0 1 0 0 0 .184 McKenna ph 1 0 0 0 0 1 .175 Valaika 2b 0 0 0 0 0 0 .199

Chicago 013 020 200_8 13 1 Baltimore 000 101 010_3 8 0

a-walked for Gutierrez in the 8th. b-struck out for Wynns in the 8th.

E_Sheets (1). LOB_Chicago 8, Baltimore 9. 2B_T.Anderson (18), Moncada (15), García 2 (10), Abreu (14), Mullins (23). HR_Goodwin (4), off Eshelman. RBIs_Goodwin 3 (15), T.Anderson (32), Moncada 2 (39), García 2 (39), Leyba 2 (3), Hays (29). CS_Vaughn (1).

Runners left in scoring position_Chicago 4 (García, Sheets, Hamilton 2); Baltimore 6 (Mountcastle, Santander, Gutierrez, McKenna). RISP_Chicago 6 for 14; Baltimore 2 for 9.

Runners moved up_Vaughn 2, García, Urías. LIDP_Leyba. GIDP_Vaughn.

DP_Chicago 1 (Abreu); Baltimore 2 (Wynns, Urías, Wynns; Leyba, Urías, Mountcastle).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Giolito W,7-6 5 1-3 6 2 2 2 9 106 4.15 Burr 2-3 1 0 0 0 2 18 1.08 Heuer 1 0 0 0 0 0 16 4.98 Ruiz 2-3 1 1 1 3 0 29 3.12 Hendriks S,23-26 1 1-3 0 0 0 0 3 18 2.35

Baltimore IP H R ER BB SO NP ERA Eshelman L,0-2 2 4 4 4 3 1 52 8.35 Akin 4 1-3 6 4 4 1 6 79 7.54 Plutko 2 2-3 3 0 0 1 2 54 4.72

Inherited runners-scored_Burr 2-1, Hendriks 3-0, Akin 2-0, Plutko 1-1. WP_Giolito(2), Akin.

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Nestor Ceja; Second, Sam Holbrook; Third, Manny Gonzalez.

T_3:24. A_26,391 (45,971).

