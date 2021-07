Cincinnati 4, Milwaukee 3

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 4 5 4 3 13 India 2b 3 1 0 0 0 2 .275 Winker lf 4 1 2 0 0 0 .303 Castellanos rf 3 1 1 3 1 1 .330 Votto 1b 3 0 0 0 1 2 .254 Brach p 0 0 0 0 0 0 — Osich p 0 0 0 0 0 0 — Hembree p 0 0 0 0 0 0 .000 Naquin cf 4 0 0 0 0 2 .246 Suárez 3b 4 1 1 1 0 2 .177 Barnhart c 4 0 0 0 0 1 .267 Freeman ss 2 0 0 0 1 2 .179 Gutierrez p 2 0 0 0 0 1 .063 a-Aquino ph 1 0 1 0 0 0 .227 Garrett p 0 0 0 0 0 0 — Stephenson 1b 1 0 0 0 0 0 .277

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 3 7 3 5 5 Urías 3b 3 2 0 0 1 0 .237 Yelich lf 3 0 2 0 0 0 .240 Taylor lf 1 1 1 2 0 0 .230 Adames ss 4 0 0 0 0 0 .290 Narváez c 3 0 2 0 1 0 .306 García rf 3 0 2 1 1 0 .256 Peterson 2b 4 0 0 0 0 2 .259 Tellez 1b 1 0 0 0 1 0 .143 b-Hiura ph-1b 2 0 0 0 0 2 .170 Bradley Jr. cf 4 0 0 0 0 1 .164 Peralta p 2 0 0 0 0 0 .034 Suter p 0 0 0 0 0 0 .000 Boxberger p 0 0 0 0 0 0 — c-Piña ph 1 0 0 0 0 0 .132 Hader p 0 0 0 0 0 0 — d-Reyes ph 0 0 0 0 1 0 .216

Cincinnati 000 003 001_4 5 0 Milwaukee 100 000 020_3 7 0

a-singled for Gutierrez in the 7th. b-struck out for Tellez in the 7th. c-popped out for Boxberger in the 8th. d-walked for Hader in the 9th.

LOB_Cincinnati 5, Milwaukee 7. 2B_García (11), Narváez (12). HR_Castellanos (18), off Peralta; Suárez (18), off Hader; Taylor (7), off Brach. RBIs_Castellanos 3 (57), Suárez (50), García (55), Taylor 2 (24). SB_Urías (5), Freeman (1). CS_Aquino (2).

Runners left in scoring position_Cincinnati 2 (India, Naquin); Milwaukee 2 (Peterson 2). RISP_Cincinnati 1 for 4; Milwaukee 2 for 4.

GIDP_Adames.

DP_Cincinnati 1 (Suárez, India, Votto).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Gutierrez 6 5 1 1 2 0 84 4.29 Garrett, H, 5 1 0 0 0 0 3 13 6.67 Brach, BS, 1-2 2-3 2 2 2 2 0 24 4.22 Osich, W, 2-0 1-3 0 0 0 0 1 5 0.96 Hembree, S, 6-7 1 0 0 0 1 1 18 4.80

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Peralta 5 2 3 3 2 6 92 2.39 Suter 2 1 0 0 0 3 34 3.45 Boxberger 1 1 0 0 1 2 21 2.95 Hader, L, 3-1 1 1 1 1 0 2 17 1.01

Inherited runners-scored_Osich 2-0. IBB_off Brach (García). HBP_Gutierrez (Urías), Peralta 2 (Freeman,India).

Umpires_Home, Gabe Morales; First, John Libka; Second, Brian O’Nora; Third, Doug Eddings.

T_3:18. A_32,034 (41,900).

