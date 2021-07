Cleveland 14, Kansas City 6

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 35 6 9 6 3 4 Merrifield 2b 3 0 0 1 0 0 .270 Alberto 2b 1 0 0 0 0 0 .265 C.Santana 1b 3 0 0 0 1 1 .246 Dyson rf 1 0 0 0 0 1 .244 Benintendi lf 5 2 3 2 0 0 .275 Perez c 3 1 1 2 0 0 .275 Rivero c 1 0 0 0 0 0 .111 O’Hearn rf-1b 4 0 1 0 0 0 .218 Dozier 3b 3 1 1 0 1 1 .174 Soler dh 4 1 1 0 0 0 .186 Taylor cf 3 1 1 0 1 1 .248 Lopez ss 4 0 1 1 0 0 .265

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Totals 38 14 17 13 2 7 Hernandez 2b 5 1 2 3 0 1 .226 Rosario ss 5 0 1 1 0 1 .259 Ramírez 3b 4 3 2 1 1 1 .260 Clement 3b 0 0 0 0 0 0 .205 Reyes dh 5 0 2 0 0 0 .272 Bradley 1b 4 2 1 1 0 2 .240 Ramirez rf 4 2 3 0 0 1 .280 Da.Johnson rf 0 0 0 0 0 0 .063 Pérez c 4 2 2 2 0 0 .163 Mercado lf 4 2 3 4 0 0 .281 B.Zimmer cf 3 2 1 1 1 1 .219

Kansas City 000 201 300_6 9 1 Cleveland 000 612 41x_14 17 2

E_Taylor (3), Bradley (2), Hernandez (7). LOB_Kansas City 6, Cleveland 3. 2B_Ramirez (13), Mercado (2), Bradley (5), Rosario (9). HR_Perez (21), off Quantrill; Benintendi (10), off Quantrill; Hernandez (15), off Minor; Pérez (5), off E.Santana; Mercado (1), off K.Zimmer; Ramírez (19), off Swarzak. RBIs_Perez 2 (53), Benintendi 2 (35), Lopez (15), Merrifield (47), Bradley (20), Mercado 4 (4), B.Zimmer (11), Hernandez 3 (38), Pérez 2 (14), Rosario (25), Ramírez (52). SB_Mercado (2), B.Zimmer (5). CS_B.Zimmer (1). SF_Merrifield.

Runners left in scoring position_Kansas City 1 (Rivero); Cleveland 3 (Pérez, Rosario, Ramírez). RISP_Kansas City 2 for 4; Cleveland 8 for 16.

Runners moved up_Lopez, Bradley. GIDP_Dozier, Ramírez, Bradley.

DP_Kansas City 2 (Dozier, Merrifield, C.Santana; Merrifield, Lopez, C.Santana); Cleveland 1 (Rosario, Hernandez, Bradley).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Minor L,6-8 4 9 6 6 1 2 66 5.67 E.Santana 1 2-3 4 3 3 1 2 37 5.67 Lovelady 2-3 0 1 1 0 1 6 6.75 K.Zimmer 1-3 3 3 3 0 1 18 3.57 Swarzak 1 1-3 1 1 1 0 1 20 9.39

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Quantrill W,1-2 6 5 3 3 1 1 90 4.23 Sandlin 2-3 1 3 0 1 0 14 1.85 Shaw 1-3 1 0 0 1 0 13 3.05 Maton 1 1 0 0 0 2 13 4.79 Parker 1 1 0 0 0 1 21 2.70

Inherited runners-scored_Lovelady 1-0, K.Zimmer 1-1, Shaw 1-1. HBP_Lovelady (Bradley).

Umpires_Home, Quinn Wolcott; First, Nick Mahrley; Second, James Hoye; Third, Tripp Gibson.

T_3:20. A_24,077 (34,788).

