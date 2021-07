Czech Republic 84, Iran 78

Czech Republic (84)

J. Vesely 5-7 1-4 11, O. Balvin 4-6 1-2 9, B. Schilb 6-10 0-0 14, P. Auda 4-7 8-10 16, J. Sirina 2-4 0-0 5, M. Peterka 2-5 0-0 5, L. Palyza 2-5 0-0 5, D. Jelinek 3-8 0-0 7, J. Bohacik 3-8 0-0 6, T. Satoransky 2-14 2-2 6, O. Sehnal 0-0 0-0 0, TOTAL 33-74 12-18 84

Iran (78)

A. Geramipoor 1-1 0-0 2, A. Kazemi 2-3 1-3 5, M. Jamshidijafarabadi 7-11 1-2 16, B. Yakhchalidehkordi 9-16 3-3 23, H. Haddadi 5-9 5-8 15, N. Rezaeifar 2-4 0-0 4, M. Rostampour 1-2 0-1 2, P. Jalalpoor 1-3 0-0 3, M. Nik Khahbahrami 3-11 0-0 8, M. Vahedi 0-2 0-0 0, TOTAL 31-62 10-17 78

Czech Republic 25 21 21 17 — 84 Iran 19 11 16 32 — 78

Halftime_Czech Republic 46, Iran 30. 3-Point Goals_Czech Republic 6-30 (B. Schilb 2-5, D. Jelinek 1-5, L. Palyza 1-4, M. Peterka 1-3, J. Sirina 1-2, T. Satoransky 0-5, J. Bohacik 0-5, O. Balvin 0-1), Iran 6-19 (M. Nik Khahbahrami 2-8, B. Yakhchalidehkordi 2-4, M. Jamshidijafarabadi 1-2, P. Jalalpoor 1-1, N. Rezaeifar 0-2, M. Rostampour 0-1, M. Vahedi 0-1). Rebounds_Czech Republic 40 (T. Satoransky 8), Iran 30 (H. Haddadi 10). Assists_Czech Republic 29 (T. Satoransky 8), Iran 20 (M. Jamshidijafarabadi 8). Total fouls_Czech Republic 17, Iran 18.

Copyright © 2021 . All rights reserved. This website is not intended for users located within the European Economic Area.