Denmark 47, Japan 30

Denmark 25 22 — 47 Japan 14 16 — 30

Denmark_J. Holm 9, M. Saugstrup 9, M. Gidsel 6, M. Hansen 6, L. Andersson 4, J. Hansen 3, M. Landin 3, L. Svan 3, M. Mensah 1, K. Moeller 1, H. Moellgaard 1, H. Toft Hansen 1.

Japan_H. Motoki 8, A. Baig 5, K. Kasahara 4, T. Yoshino 4, K. Mizumachi 3, J. Watanabe 3, R. Doi 1, S. Tokuda 1, S. Yoshida 1.

Red Cards_None.

Referees_Robert Schulze, Germany. Tobias Tonnies, Germany. Charlotte Bonaventura, France. Julie Bonaventura, France. Dragan Nachevski, Macedonia. Stella Vartanyan, Russia. Arijana Vojic, Bosnia and Herzegovina.

