Detroit 14, Texas 0

Texas AB R H BI BB SO Avg. Totals 31 0 4 0 0 10 Holt 3b 4 0 1 0 0 1 .211 Lowe 1b 4 0 0 0 0 1 .254 García cf 4 0 1 0 0 1 .262 Gallo rf 3 0 0 0 0 2 .233 Ibáñez 2b 1 0 0 0 0 0 .183 Heim c 2 0 0 0 0 1 .229 Hicks c 1 0 0 0 0 0 .259 White 2b-rf 3 0 0 0 0 2 .189 Dahl dh 3 0 1 0 0 1 .218 Kiner-Falefa ss 3 0 1 0 0 1 .259 J.Martin lf 3 0 0 0 0 0 .146

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Totals 39 14 19 14 6 4 Baddoo cf 5 3 2 4 1 1 .278 Schoop 2b 5 2 2 2 1 0 .285 Grossman lf 4 2 2 0 0 1 .228 Cabrera 1b 4 1 2 5 0 0 .243 a-Greiner ph-c 1 0 0 0 0 1 .231 Candelario dh 3 0 1 1 2 0 .265 Haase c-1b 4 0 1 1 1 0 .237 Castro ss 3 1 2 1 1 1 .285 Paredes 3b 3 1 3 0 0 0 .256 1-Short pr-3b 2 1 0 0 0 0 .190 Reyes rf 5 3 4 0 0 0 .193

Texas 000 000 000_0 4 2 Detroit 002 047 10x_14 19 0

a-struck out for Cabrera in the 7th.

1-ran for Paredes in the 6th.

E_J.Martin (1), Rodríguez (1). LOB_Texas 5, Detroit 9. 2B_Dahl (10), Paredes (1), Cabrera (7), Castro (4). HR_Baddoo (7), off Gibson. RBIs_Baddoo 4 (35), Schoop 2 (58), Cabrera 5 (39), Haase (28), Castro (20), Candelario (28). SF_Castro.

Runners left in scoring position_Texas 3 (Kiner-Falefa, Dahl, Lowe); Detroit 4 (Haase 2, Schoop). RISP_Texas 0 for 5; Detroit 11 for 21.

Runners moved up_J.Martin, Reyes. GIDP_Short.

DP_Texas 1 (Holt, White, Lowe).

Texas IP H R ER BB SO NP ERA Gibson, L, 6-2 5 10 8 8 2 2 87 2.86 B.Martin 0 5 5 5 0 0 16 3.79 Barlow 1 0 0 0 2 0 18 1.80 Rodríguez 2-3 2 1 1 2 1 31 6.04 Santana 1-3 0 0 0 0 0 3 7.11 Kennedy 1 2 0 0 0 1 21 2.59

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Mize 4 1 0 0 0 2 54 3.44 Jiménez, W, 4-1 1 1 0 0 0 3 18 7.23 Norris 1 0 0 0 0 1 12 6.29 Farmer 1 1 0 0 0 3 25 7.62 Krol 2 1 0 0 0 1 26 5.40

B.Martin pitched to 5 batters in the 6th

Inherited runners-scored_B.Martin 2-2, Barlow 2-2, Santana 3-0. HBP_Gibson (Grossman), Farmer (Heim).

Umpires_Home, CB Bucknor; First, Adam Hamari; Second, Chad Fairchild; Third, Ron Kulpa.

T_3:25. A_13,704 (41,083).

