France 33, Argentina 27

France 12 21 — 33 Argentina 10 17 — 27

France_M. Richardson 7, H. Descat 4, L. Fabregas 4, N. Remili 4, N. Karabatic 3, D. Mem 3, M. Guigou 2, L. Karabatic 2, V. Porte 2, L. Abalo 1, T. Nguessan 1.

Argentina_D. Simonet 8, L. Moscariello 4, I. Pizarro 4, F. Fernandez 2, F. Pizarro 2, P. Simonet 2, S. Simonet 2, G. Carou 1, G. Mourino 1, P. Vainstein 1.

Red Cards_None.

Referees_Youcef Belkhiri, Algeria. Sid Ali Hamidi, Algeria. Ricardo Fonseca, Portugal. Duarte Santos, Portugal. Bjarne Munk Jensen, Denmark. Monika Hagen, Norway. Branka Maric, Serbia.

