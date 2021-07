France 83, United States 76

United States (76)

D. Green 1-1 0-0 2, E. Adebayo 5-8 2-4 12, Z. Lavine 3-6 0-0 8, J. Holiday 5-13 5-6 18, K. Durant 4-12 1-1 10, J. Tatum 3-9 2-2 9, D. Lillard 3-10 2-3 11, D. Booker 1-6 2-3 4, J. McGee 0-1 2-2 2, K. Middleton 0-2 0-0 0, K. Johnson 0-1 0-0 0, TOTAL 25-69 16-21 76

France (83)

R. Gobert 5-6 4-8 14, G. Yabusele 3-4 0-0 6, E. Fournier 11-22 2-3 28, M. Fall 1-2 5-6 7, V. Poirier 1-2 1-1 3, T. Heurtel 2-5 0-0 5, N. de Colo 4-11 3-4 13, N. Batum 1-4 2-2 5, T. Luwawu Kongbo 1-6 0-0 2, P. Cornelie 0-0 0-0 0, TOTAL 29-62 17-24 83

United States 22 23 11 20 — 76 France 15 22 25 21 — 83

Halftime_France 37, United States 45. 3-Point Goals_France 8-27 (E. Fournier 4-12, N. de Colo 2-5, T. Heurtel 1-4, N. Batum 1-3, T. Luwawu Kongbo 0-3), United States 10-32 (D. Lillard 3-9, J. Holiday 3-6, Z. Lavine 2-4, K. Durant 1-6, J. Tatum 1-5, D. Booker 0-2). Rebounds_France 37 (R. Gobert 9), United States 32 (E. Adebayo 10). Assists_France 18 (N. de Colo 5), United States 23 (J. Holiday 4). Total fouls_France 20, United States 25.

