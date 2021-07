Houston 1, San Jose 1

Houston 1 0 — 1 San Jose 1 0 — 1

First Half_1, Houston, Vera, 2, 40th minute; 2, San Jose, Valentin, 45th+5.

Second Half_None.

Goalies_Houston, Marko Maric, Michael Nelson; San Jose, JT Marcinkowski, Daniel Vega.

Yellow Cards_Picault, Houston, 53rd; Parker, Houston, 57th; Vera, Houston, 68th; Cardoso, San Jose, 71st; Urruti, Houston, 90th+8.

Red Cards_Fierro, San Jose, 90th+7.

Referee_Christina Unkel. Assistant Referees_Cory Richardson, Apolinar Mariscal, Chico Grajeda. 4th Official_Matthew Thompson.

A_12,793.

___

Lineups

Houston_Marko Maric; Teenage Hadebe, Sam Junqua, Tim Parker, Zarek Valentin; Joe Corona (Mateo Bajamich, 90th+1), Griffin Dorsey (Derrick Jones, 67th), Fafa Picault (Darwin Quintero, 67th), Memo Rodriguez (Adam Lundqvist, 71st), Matias Vera; Maximiliano Urruti.

San Jose_JT Marcinkowski; Luciano Abecasis (Paul Marie, 73rd), Oswaldo Alanis, Tanner Beason, Nathan Cardoso; Cristian Espinoza (Cade Cowell, 63rd), Eduardo Lopez (Florian Jungwirth, 72nd), Eric Remedi, Shea Salinas, Jack Skahan (Carlos Fierro, 62nd); Chris Wondolowski (Andy Rios, 77th).

