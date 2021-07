Houston 7, Chicago White Sox 1

Houston AB R H BI BB SO Avg. Totals 37 7 10 7 4 12 Altuve 2b 5 1 1 0 0 0 .276 Brantley lf 4 2 2 1 0 1 .329 Gurriel 1b 4 1 3 2 1 1 .318 Alvarez dh 5 0 0 0 0 4 .289 Correa ss 5 0 0 0 0 2 .283 Tucker rf 5 1 3 1 0 1 .276 Toro 3b 4 1 0 0 0 1 .218 Straw cf 3 0 1 3 1 1 .267 Maldonado c 2 1 0 0 2 1 .171

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Totals 29 1 3 1 2 12 Anderson ss 4 1 2 0 0 1 .311 Moncada 3b 3 0 1 1 1 1 .273 J.Abreu 1b 4 0 0 0 0 1 .250 Goodwin rf 4 0 0 0 0 4 .255 Vaughn lf 3 0 0 0 0 1 .250 L.García 2b 3 0 0 0 0 1 .259 Engel cf 3 0 0 0 0 2 .267 Sheets dh 2 0 0 0 1 0 .214 Collins c 3 0 0 0 0 1 .225

Houston 002 010 400_7 10 1 Chicago 100 000 000_1 3 0

E_Maldonado (6). LOB_Houston 9, Chicago 3. 2B_Gurriel (20), Straw (12), Moncada (16). 3B_Anderson (1). HR_Brantley (6), off Cease. RBIs_Gurriel 2 (56), Brantley (32), Tucker (50), Straw 3 (31), Moncada (40). SB_Tucker (8).

Runners left in scoring position_Houston 5 (Alvarez, Altuve, Maldonado); Chicago 2 (Vaughn, Goodwin). RISP_Houston 3 for 8; Chicago 1 for 6.

GIDP_J.Abreu.

DP_Houston 1 (Toro, Altuve, Gurriel).

Houston IP H R ER BB SO NP ERA McCullers Jr. W,7-2 7 2 1 1 2 10 94 2.80 B.Abreu 1 0 0 0 0 0 12 4.50 Scrubb 1 1 0 0 0 2 18 5.03

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Cease L,7-5 5 2-3 6 3 3 2 10 104 4.15 Heuer 1-3 0 0 0 1 0 10 4.79 Bummer 2-3 2 4 4 1 1 29 4.35 Ruiz 1-3 1 0 0 0 0 8 3.06 López 2 1 0 0 0 1 37 0.00

Inherited runners-scored_Heuer 2-0, Ruiz 3-3. HBP_Cease (Brantley), Bummer (Toro). WP_Heuer, Bummer(2).

Umpires_Home, Bill Miller; First, Brian Knight; Second, Scott Barry; Third, Doug Eddings.

T_3:07. A_34,516 (40,615).

