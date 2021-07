Softball Gold Medal Game

Japan 2, United States 0

Japan United States ab r h bi ab r h bi Totals 27 2 8 2 Totals 22 0 3 0 Eri Yamada cf 4 0 1 0 Haylie Mc Cleney cf 3 0 0 0 Minori Naito 1b 3 0 0 0 Janie Reed lf 3 0 2 0 Nodoka Harada rf 3 0 1 0 Amanda Chidester rf-dp 3 0 0 0 Yu Yamamoto 3b 3 1 1 0 Valerie Arioto 1b 3 0 0 0 Hitomi Kawabata ph 1 0 0 0 Ali Aguilar 2b 2 0 0 0 Yamato Fujita dp 4 1 2 1 Delaney Spaulding ss 2 0 0 0 Saki Yamazaki lf 2 0 1 0 Kelsey Stewart 3b 2 0 0 0 Haruka Agatsuma c 3 0 1 0 Aubree Munro c 2 0 0 0 Yuka Ichiguchi 2b 2 0 0 0 Michelle Moultrie dp-rf 2 0 1 0 Mana Atsumi ss 1 0 1 1 Sayaka Mori ph 1 0 0 0

Japan 000 110 0 — 2 United States 000 000 0 — 0

DP_Japan 2, United States 0. LOB_Japan 9, United States 3. 2B_Yamazaki (1). 3B_Reed (1). SB_Naito (1), Yamazaki (1)

IP H R ER BB SO Japan

Yukiko Ueno W, 2-0 6 2 0 0 2 5 Miu Goto 1 1 0 0 0 1

WP_Ueno (2)

IP H R ER BB SO United States

Monica Abbott 2 1-3 3 0 0 0 2 Ally Carda L, 0-1 2 2-3 3 2 2 1 2 Cat Osterman 2 2 0 0 1 0

HBP_by Carda (Harada). WP_Abbott (1)

Umpires_Home, Kyira Cox, Australia; First, Genevieve Gaudreau, Canada; Second, Yu Zhiling, China; Third, Mariana Prins, Netherlands.

T_2:03.

