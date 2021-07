Kansas City 5, Milwaukee 2

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Totals 30 5 6 5 4 7 Merrifield 2b 4 1 1 0 1 1 .272 C.Santana 1b 5 0 1 0 0 0 .242 Perez c 4 1 1 0 0 2 .278 Benintendi lf 2 0 0 1 0 1 .271 Dozier 3b 2 0 0 0 2 0 .191 Soler rf 3 1 1 1 1 0 .185 1-Dyson pr-rf 0 0 0 0 0 0 .241 M.Taylor cf 3 1 1 1 0 1 .246 Lopez ss 3 0 0 0 0 0 .270 Minor p 2 0 0 0 0 1 .000 b-O’Hearn ph 1 1 1 2 0 0 .219 Brentz p 0 0 0 0 0 0 — Zimmer p 0 0 0 0 0 0 — c-McBroom ph 1 0 0 0 0 1 .143 Barlow p 0 0 0 0 0 0 — Holland p 0 0 0 0 0 0 —

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Totals 34 2 9 2 2 8 Wong 2b 5 0 1 0 0 1 .295 Adames ss 4 0 0 0 0 1 .307 Yelich lf 4 0 0 0 0 1 .239 García rf 4 1 3 0 0 0 .260 T.Taylor cf 2 1 0 0 1 1 .240 Sánchez p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Narváez ph 0 0 0 0 1 0 .293 Perdomo p 0 0 0 0 0 0 — Urías 3b 4 0 0 0 0 2 .243 Hiura 1b 4 0 1 0 0 1 .169 Piña c 4 0 2 2 0 1 .137 Anderson p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Tellez ph 1 0 1 0 0 0 .154 Strickland p 0 0 0 0 0 0 .000 Bradley Jr. cf 2 0 1 0 0 0 .176

Kansas City 100 100 210_5 6 1 Milwaukee 020 000 000_2 9 0

a-singled for Anderson in the 5th. b-homered for Minor in the 7th. c-struck out for Zimmer in the 8th. d-walked for Sánchez in the 8th.

1-ran for Soler in the 8th.

E_Dozier (4). LOB_Kansas City 7, Milwaukee 8. 2B_Perez (17), García (12). HR_Soler (8), off Anderson; O’Hearn (7), off Strickland. RBIs_Benintendi (36), Soler (31), O’Hearn 2 (15), M.Taylor (33), Piña 2 (12). SB_Dyson (7). CS_García (4). SF_Benintendi, M.Taylor. S_Benintendi, Anderson.

Runners left in scoring position_Kansas City 3 (Soler, McBroom); Milwaukee 5 (Wong 2, T.Taylor, Yelich). RISP_Kansas City 2 for 5; Milwaukee 2 for 11.

Runners moved up_Lopez, Wong. GIDP_Adames.

DP_Kansas City 2 (Perez, Merrifield, Perez; Lopez, Merrifield, C.Santana).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Minor, W, 7-8 6 5 2 1 1 5 78 5.45 Brentz, H, 10 1-3 3 0 0 0 0 15 3.00 Zimmer, H, 8 2-3 0 0 0 0 0 1 3.55 Barlow, H, 12 1 0 0 0 1 1 19 2.82 Holland, S, 6-10 1 1 0 0 0 2 13 4.74

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Anderson 5 3 2 2 2 3 72 4.26 Strickland, L, 0-1 1 2-3 2 2 2 0 1 27 1.35 Sánchez 1 1-3 1 1 1 2 1 35 3.09 Perdomo 1 0 0 0 0 2 21 6.28

Inherited runners-scored_Zimmer 3-0. HBP_Strickland (Perez), Sánchez (Lopez).

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, Lance Barksdale; Second, Ted Barrett; Third, Stu Scheuwater.

T_3:11. A_20,140 (41,900).

