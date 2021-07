Korn Ferry Tour Money Leaders

Through July 11

Trn Money 1. Stephan Jaeger 31 $610,321 2. Mito Pereira 32 $586,885 3. Chad Ramey 36 $471,715 4. Greyson Sigg 30 $439,899 5. Davis Riley 32 $423,129 6. Taylor Pendrith 33 $404,865 7. Will Zalatoris 16 $403,978 8. Lee Hodges 33 $400,659 9. Brandon Wu 21 $398,744 10. Cameron Young 22 $395,028 11. David Lipsky 28 $367,425 12. Paul Barjon 31 $357,964 13. Adam Svensson 35 $356,338 14. Max McGreevy 34 $342,671 15. Nick Hardy 35 $335,904 16. Jared Wolfe 34 $330,566 17. Seth Reeves 34 $305,401 18. Curtis Thompson 37 $298,622 19. Andrew Novak 35 $297,845 20. Taylor Moore 34 $296,516 21. Roberto Díaz 34 $295,626 22. Ben Kohles 34 $292,556 23. Brett Drewitt 38 $288,520 24. Justin Lower 32 $262,479 25. Paul Haley II 30 $259,498 26. Dan McCarthy 34 $259,214 27. Austin Smotherman 34 $258,691 28. Carl Yuan 31 $252,736 29. Taylor Montgomery 31 $251,617 30. David Kocher 37 $246,815 31. Dylan Wu 37 $239,251 32. Ollie Schniederjans 31 $231,282 33. Peter Uihlein 14 $230,239 34. Vince India 36 $225,815 35. Hayden Buckley 28 $219,833 36. Tyson Alexander 34 $218,924 37. Brandon Harkins 35 $218,391 38. Curtis Luck 27 $210,397 39. Tommy Gainey 31 $209,052 40. Harry Hall 24 $208,989 41. Dawie van der Walt 39 $206,276 42. Zecheng Dou 32 $204,012 43. Jimmy Stanger 35 $201,414 44. Erik Barnes 31 $196,762 45. Callum Tarren 34 $192,804 46. Max Greyserman 31 $190,724 47. Theo Humphrey 35 $187,293 48. Trey Mullinax 26 $186,964 49. Kevin Roy 39 $181,964 50. Brad Hopfinger 32 $181,750

