Korn Ferry Tour Money Leaders

Through July 25

Trn Money 1. Stephan Jaeger 32 $614,678 2. Mito Pereira 32 $586,885 3. Chad Ramey 38 $489,813 4. Taylor Moore 36 $458,516 5. Greyson Sigg 31 $442,335 6. Davis Riley 33 $425,643 7. Taylor Pendrith 34 $411,293 8. Brandon Wu 23 $404,250 9. Will Zalatoris 16 $403,978 10. Lee Hodges 34 $403,227 11. Cameron Young 24 $395,028 12. Adam Svensson 37 $368,091 13. David Lipsky 28 $367,425 14. Paul Barjon 32 $357,964 15. Dylan Wu 39 $352,250 16. Max McGreevy 36 $351,848 17. Jared Wolfe 36 $348,446 18. Nick Hardy 36 $338,458 19. Andrew Novak 37 $333,845 20. Seth Reeves 36 $329,449 21. Brett Drewitt 40 $312,828 22. Curtis Thompson 39 $304,692 23. Ben Kohles 36 $304,226 24. Roberto Díaz 36 $299,983 25. Austin Smotherman 36 $283,591 26. Justin Lower 34 $278,506 27. Paul Haley II 32 $277,378 28. Dan McCarthy 36 $265,788 29. Erik Barnes 33 $253,330 30. Carl Yuan 31 $252,736 31. Taylor Montgomery 33 $251,617 32. Peter Uihlein 16 $248,119 33. David Kocher 39 $246,815 34. Ollie Schniederjans 32 $233,748 35. Vince India 37 $232,145 36. Tyson Alexander 36 $226,437 37. Hayden Buckley 30 $222,185 38. Brandon Harkins 37 $221,081 39. Harry Hall 25 $215,319 40. Tommy Gainey 32 $213,410 41. Curtis Luck 28 $210,397 42. Dawie van der Walt 41 $209,906 43. Zecheng Dou 32 $204,012 44. Callum Tarren 36 $201,981 45. Jimmy Stanger 37 $201,414 46. Max Greyserman 33 $194,607 47. Billy Kennerly 34 $193,944 48. Theo Humphrey 37 $187,293 49. Trey Mullinax 28 $186,964 50. Kevin Roy 41 $181,964

